1 órája
Hogyan ismerjük fel a mérgező gombát? Fiedler Rita szombathelyi gombaszakértő válaszol
Az ősszel együtt megérkezett a gombaszezon is. Fiedler Rita, a szombathelyi Vásárcsarnok gomba-szakellenőre segít eligazodni a mérgező gomba felismerésében.
Fiedler Rita gomba-szakellenőr válaszolt kérdésünkre: hogyan ismerjük fel a mérgező gombát?
Fotó: CSEH GABOR
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy felismerjük, ha mérgező gomba került a kosarunkba. Fiedler Rita, a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok gomba-szakellenőre értékes tanácsokat adott a témában. Elsőként arra voltunk kíváncsiak melyek most az évszakra jellemző mérgező gombafajok, amikkel a legtöbben összekeverik az ehetőket?
Hogyan ismerjük fel a mérgező gombát?
- Jelenleg, és általában is hazánkban a legveszélyesebb halálosan mérgező gombafaj, amit minden erdőjárónak ismernie kellene: a gyilkos galóca. Tömegesen van jelen erdeinkben és a gombavizsgálós tapasztalatok alapján leggyakrabban a zöldes színű galambgombákkal tévesztik össze az emberek. Nem figyelnek a sokszor avarban rejtőző nagy bocskor meglétére, a tönk mintázatára, a gallér pedig sok esetben hiányzik, vagy letapadt, így nem észrevehető.
Milyen mérgező gombák vannak?
- Klasszikusnak számít a törzsök-, vagy tuskógombának nézett, esetleg rókagombaként vizsgálóba került világító tölcsérgomba, mely a mérgezési statisztikákban élen jár, bár tavaly a nagy döggomba beelőzte mérgezésszámban.
A döggombák közül már sok most is jelen van erdeinkben, pereszkeként, szürke tölcsérgombaként szoktak a gombavizsgálói asztalra kerülni. A szürke tölcsérgombát egy másik mérgező fajjal, a szintén ősszel megjelenő szappanszagú pereszkével is gyakran összetévesztik.
Az ősz beköszönte a pókhálósgombák ideje is egyben, gyakori vendégek a lila színűek a vizsgálóasztalon, lila pereszkeként behozva. Az idei év meglepő tanulsága a rizikék összetévesztése, nem csak más tejelőgombákkal, hanem a begöngyöltszélű cölöpgombával is.
Rita tapasztalati a gombavizsgálatról
Ha az erdőből kitekintünk, néhány mezei, kerti fajra is kiemelten szeretném felhívni a figyelmet. Slágernek számít minden évben a kiskertekben is megjelenő, de réten ehető csiperkefajok közé keveredő karbolszagú csiperke, mely enyhén mérgező faj.
Viszont ennél sokkal nagyobb veszélyt jelent a mezei szegfűgombás, azaz tyúkgombás tételbe keveredett nagyon mérgező mezei tölcsérgomba, vagy akár a halálosan mérgező rózsás őzlábgomba is
- mondta el. A fent felsoroltakon kívül egyéb mérgező gombákkal is találkozhatunk, pl: galócafélék- légyölő galóca, párducgalóca, citromgalóca; susulykák, fakógombák, kígyógombák, kisméretű őzlábgomba-fajok, illetve a szintén halálosan mérgező fenyves siskagomba.
Mit csinálunk rosszul?
A három leggyakoribb hiba a gyűjtők részéről a túlzott magabiztosság, illetve az egyes applikációk, internetes határozó csoportok használata a személyes szakellenőri vizsgálat helyett.
Illetve a gyűjtés módjára is érdemes odafigyelni: ha kosár helyett vödörbe, zacskóba gyűjtjük, akkor a gomba befülled, hamar megromlik – hangsúlyozza. A nem megfelelő mennyiség, ismeretlen, sokszor nem ehető fajokból is több kiló, illetve a nem megfelelő tisztaság is problémás: koszosan, földesen, már eleve romlottan érkező gombák, túl öreg, vagy akár túl fiatal termőtest begyűjtése is jellemző.
Rita szerint a tárolás is kulcsfontosságú: a helytelenül tárolt, romlott, fogyasztásra alkalmatlan, akár penészes gomba ételmérgezéses tüneteket okozhat.
Hol lehet bevizsgáltatni a gombát?
Minden étkezésre szánt vadon termő gombát érdemes szakellenőrrel bevizsgáltatni. Itt a mindent külön kiemelném, mert számtalanszor érkezik egy-két mintapéldány a vizsgálóba. A szakellenőr csak az általa személyesen bevizsgált gombákért vállalja a felelősséget, sem képről, sem elmondás alapján nem határozunk tányérba!
- emelte ki. Szombathelyen a Szombathely Városi Vásárcsarnok biztosítja a lakosságnak az ingyenes gombavizsgálatot. A kőszegi, illetve a körmendi a piacon is megtalálhatóak a szakellenőr kollégák. Illetve egyéb esetekben vagy a Nébih oldalán, vagy a Fortissima Fungus térképes szakellenőr keresőn találhatunk hozzánk közel vizsgáló szakellenőrőket.
Mik a gombamérgezés tünetei?
Mint mondja, gombamérgezések tekintetében elkülönítünk rövid és hosszú lappangási idejű mérgezéseket . Ez függ az elfogyasztott termőtestben található méreganyagtól.
Nagy általánosságban elmondható, hogy ha a gombafogyasztás után hányás, hasmenés, rosszullét lépne fel, akár hamar, akár órákkal később, azonnal keressük fel a kórházat.
A rövid lappangási idejű mérgezések első tünetei az elfogyasztást követő 15-30 percben már jelentkeznek, a hosszú lappangási idejű mérgezések esetén 6-12 órával a gomba elfogyasztása után jelennek meg az első tünetek. Sőt van egy olyan gombafaj, a mérges pókhálósgomba, ahol akár 17 nap is eltelhet a gomba fogyasztása után az első tünetek megjelenéséig. A toxin okozta mérgezéses esetek nullára redukálhatók, ha gombáinkat bevizsgáltatjuk!
A szakember tanácsai gombagyűjtéshez
- Aki a gombákkal ismerkedik legelőször is tanulja meg, hogyan ismerhető fel a gyilkos galóca. Érdemes betekintetést nyerni védett gombáink világába is.
- A szakember szerint a gombászkodást érdemes a tinóru-félékkel kezdeni, ott kevesebb a hibalehetőség. Mindig kifejlett, de nem túlöregedett termőtestet gyűjtsünk!
- Amit nem ismerünk egyáltalán, abból a fajból egy-két kifejlett, teljes termőtestet tegyünk külön, így, ha nagyon mérgező fajt találtunk sem okoz majd gondot.
- Használjunk kést, kosarat a gyűjtéshez.
- A fontos határozójegyeket meghagyva a gombán tisztítsuk meg az avartól, egyéb szennyeződéstől.
- Minden esetben a fogyasztás előtt mutassuk meg gomba-szakellenőrnek a tételeinket!
- A gombavizsgálatig tartsuk a gombáinkat szellősen, hüvös helyen, ne egymásra zsúfolva. A gomba romlékony élelmiszer, bánjunk vele eképp! Vadon termett gombát soha ne fogyasszunk nyersen, mindig csak kellő hőkezelés után! Az elkészített gombát mihamarabb fogyasszuk el, ne tároljuk napokig. Ehető gomba is okozhat egyéni érzékenységet, sőt nem megfelelő kezelés esetén ételmérgezést!
Végezetül kérek minden hobbi és élménygombászt arra, hogy közös, kedves időtöltésünk érdekében legyenek tudatosak. Ne zsákmányolják ki a természetet, csak annyit gyűjtsenek, amennyit fel is tudnak dolgozni, ami jogszabályi keretek között is maximum 2 kg lehet fejenként. A nem ehető, mérgező fajokat is hagyják érintetlenül termőhelyükön, ne tapossák el, ne rugdossák fel őket! A gombák nagyon fontos részei a természet körforgásának. Tiszteljük és óvjuk az erdőket, ne hagyjunk nyomot magunk után, sem feldúlt élőhelyek, sem hátrahagyott hulladék formájában
- zárja gondolatait Fiedler Rita.