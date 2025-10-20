Hogyan ismerjük fel a mérgező gombát? Fiedler Rita szombathelyi gombaszakértő válaszol

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy felismerjük, ha mérgező gomba került a kosarunkba. Fiedler Rita, a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok gomba-szakellenőre értékes tanácsokat adott a témában. Elsőként arra voltunk kíváncsiak melyek most az évszakra jellemző mérgező gombafajok, amikkel a legtöbben összekeverik az ehetőket?

Mérgező gomba: Fiedler Rita, a szombathelyi piac gomba-szakellenőre segített eligazolni a témában

Fotó: Cseh Gábor

Hogyan ismerjük fel a mérgező gombát?

Melyek most az évszakra jellemző mérgező gombafajok, amikkel a legtöbben összekeverik az ehetőket? - tettük fel a kérdést.

- Jelenleg, és általában is hazánkban a legveszélyesebb halálosan mérgező gombafaj, amit minden erdőjárónak ismernie kellene: a gyilkos galóca. Tömegesen van jelen erdeinkben és a gombavizsgálós tapasztalatok alapján leggyakrabban a zöldes színű galambgombákkal tévesztik össze az emberek. Nem figyelnek a sokszor avarban rejtőző nagy bocskor meglétére, a tönk mintázatára, a gallér pedig sok esetben hiányzik, vagy letapadt, így nem észrevehető.

Milyen mérgező gombák vannak?

- Klasszikusnak számít a törzsök-, vagy tuskógombának nézett, esetleg rókagombaként vizsgálóba került világító tölcsérgomba, mely a mérgezési statisztikákban élen jár, bár tavaly a nagy döggomba beelőzte mérgezésszámban.

A döggombák közül már sok most is jelen van erdeinkben, pereszkeként, szürke tölcsérgombaként szoktak a gombavizsgálói asztalra kerülni. A szürke tölcsérgombát egy másik mérgező fajjal, a szintén ősszel megjelenő szappanszagú pereszkével is gyakran összetévesztik.

Az ősz beköszönte a pókhálósgombák ideje is egyben, gyakori vendégek a lila színűek a vizsgálóasztalon, lila pereszkeként behozva. Az idei év meglepő tanulsága a rizikék összetévesztése, nem csak más tejelőgombákkal, hanem a begöngyöltszélű cölöpgombával is.

Rita tapasztalati a gombavizsgálatról

Ha az erdőből kitekintünk, néhány mezei, kerti fajra is kiemelten szeretném felhívni a figyelmet. Slágernek számít minden évben a kiskertekben is megjelenő, de réten ehető csiperkefajok közé keveredő karbolszagú csiperke, mely enyhén mérgező faj.

Viszont ennél sokkal nagyobb veszélyt jelent a mezei szegfűgombás, azaz tyúkgombás tételbe keveredett nagyon mérgező mezei tölcsérgomba, vagy akár a halálosan mérgező rózsás őzlábgomba is

- mondta el. A fent felsoroltakon kívül egyéb mérgező gombákkal is találkozhatunk, pl: galócafélék- légyölő galóca, párducgalóca, citromgalóca; susulykák, fakógombák, kígyógombák, kisméretű őzlábgomba-fajok, illetve a szintén halálosan mérgező fenyves siskagomba.