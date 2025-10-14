Igazi gomba-nagyhatalom lett az Őrség: elképesztő, mi mindent találtak

Szombaton került sor a második Őrségi Gombásznapra, amiről lapunk is értesített. A találkozót is időjárás is kegyeibe fogadta, hiszen remek napsütés és őszies, de igencsak kellemes hőfok kísérte a túrázók útját. Az eseményt az Őrségi Gombász Egyesület szervezte, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával és részvételével. A helyszín, Kercaszomor és környéke is az ő területükhöz tartozik - és igazi gombatermő vidék. Az összejövetel kifejezett célja volt az egyes fajok felismerése, beazonosítása – és ahogy előzetesen jelezték is a szervezők: kizárólag erre a célra gyűjtötték be az egyes példányokat.

Gombagyűjtés az Őrségben: a fajok sokaságának élménye

Fotó: VN/Őrségi Gombász Egyesület

Derűs gombaismerők

Az idei Gombásznap is remek hangulatban telt – számolt be lapunknak Kislaki Dániel Imre, az egyesület elnöke. A napot sok nevetés, jókedv és közös élmény tette felejthetetlenné. Az ismeretterjesztő túrán velünk tartott a Szlovén Közszolgálati Televízió Hidak című műsorának stábja is, akik az egyesület alakulásáról és tevékenységéről is kérdeztek bennünket – tette hozzá. Két-két csoportra osztották az érdeklődőket, és így vágtak neki az erdőnek - dr. Jakucs Erzsébet és Kislaki Dániel Imre, valamint Kislakiné Bakucz Marianna és Papp Tibor vezetésével. A nap végén 117 gombafajt sikerült beazonosítani, amit Dr. Dima Bálint végzett, aki egy tartalmas és érdekes előadást is tartott a jelenlévőknek.

Fotó: VN/Őrségi Gombász Egyesület

Fontos tudni!

Kercaszomoron és környékén is ugyanaz a szabály érvényes, mint az egész őrségi vidékre: egy napon egy személy legfeljebb két (2) kilónyi gombát gyűjthet fogyasztási célra. Mint megtudtuk: sajnos sokan „lerabolják” az erdőket, és jóval többet, akár 8-10 kilónyit is begyűjtenek. Legnagyobb sláger általában (írtunk erről is) a vargánya szokott lenni. Ezt a kárt tovább tetézik azzal, hogy számos védett fajt is felszednek, amik közül a nem fogyaszthatókat egyszerűen csak elszórják a gyűjtés végén… Az okozott kár óriási, amire már a Nemzeti Park is felfigyelt, és szigorúbb, aktívabb jelenlétet tervez.

Fotó: VN/Őrségi Gombász Egyesület

