Az erdőben gombászna? A Természetvédelmi Őrszolgálat már kétszer bírságolt Vasban

Az Őrségi Nemzeti Park Facebook-oldalán még júniusban tettek közzé egy posztot, miszerint az idei évtől szigorítják a gombagyűjtés ellenőrzését a nemzeti park területén. Egyben arra kérték a gombászokat, hogy fejenként és alkalmanként legfeljebb 2 kg gombát szedjenek, de kizárólag olyan fajokat gyűjtsenek, amelyek nem védettek és azt is csak a fokozottan védett természeti területen kívül tegyék.

Megrohamozták az Őrséget a gombászok, ezért a nemzeti park fokozta az ellenőrzéseket. A cél nem a bírságolás, hanem a figyelemfelhívás a szabályok betartásának fontosságára Fotó: Szendi Péter

Most, a gombaszezon kellős közepén megkerestük a nemzeti parkot és levelünkben azt kértük, hogy számoljanak be az elmúlt időszak tapasztalatairól. Kérdéseinkre, a nemzeti park általános igazgatóhelyettese, dr. Szentirmai István válaszolt.

Megtudtuk, a nemzeti parkban idén valóban fokozták a gombagyűjtés ellenőrzését. Erre azért volt szükség, mert az utóbbi években meredeken emelkedett azoknak a száma, akik az ország különböző részeiről az Őrségi Nemzeti Parkba érkeztek gombászni. A 2025-ös év nyara a gombák számára kifejezetten kedvezőtlen volt az aszályos időjárás miatt, a gombafajok többsége a szeptember végi esők után kezdett termőtestet hozni, azóta nagyobb mennyiségben lehet velük találkozni az erdőkben és a réteken is. A hirtelen nagy tömegben megjelenő gomba a nemzeti parkba csábította a gombakedvelő embereket. A gombák miatt ide érkező látogatók számáról ugyan nincsenek pontos információk, de az őszi szezonban ez több ezer embert jelenthet, akik ha betartják a szabályokat és fejenként csak 2 kilót gyűjtenek, az is több tonnányi gombát jelent. Márpedig a tömegesen ide érkező gombászok súlyos terhelést jelentenek a védett területeknek. A túlzott gombagyűjtés megakadályozza a gombák spóráinak terjedését, így újabb alkalmas élőhelyek benépesítését, emellett pedig védett fajok gyűjtése is előfordulhat. Az erdőket átfésülő gombászok taposásukkal az aljnövényzet lágyszárú fajaiban okozhatnak károkat, valamint zavarhatják az olyan érzékeny állatokat, mint amilyen a vadmacska vagy a rétisas. Éppen ezért a Természetvédelmi Őrszolgálat az elmúlt hetekben elsősorban a szervezett, csoportos gombagyűjtés ellenőrzésére koncentrált.