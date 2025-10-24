2 órája
Az erdőben gombászna? A Természetvédelmi Őrszolgálat már kétszer bírságolt Vasban
Tömegével érkeznek a gombászok az Őrségi Nemzeti Parkba, ezért szigorították az ellenőrzéseket, a Természetvédelmi Őrszolgálat két esetben bírságolt is. Vannak területek, ahol nemcsak, hogy tilos a gombászás, de még a belépéshez is engedély kell.
Az Őrségi Nemzeti Park Facebook-oldalán még júniusban tettek közzé egy posztot, miszerint az idei évtől szigorítják a gombagyűjtés ellenőrzését a nemzeti park területén. Egyben arra kérték a gombászokat, hogy fejenként és alkalmanként legfeljebb 2 kg gombát szedjenek, de kizárólag olyan fajokat gyűjtsenek, amelyek nem védettek és azt is csak a fokozottan védett természeti területen kívül tegyék.
Most, a gombaszezon kellős közepén megkerestük a nemzeti parkot és levelünkben azt kértük, hogy számoljanak be az elmúlt időszak tapasztalatairól. Kérdéseinkre, a nemzeti park általános igazgatóhelyettese, dr. Szentirmai István válaszolt.
Megtudtuk, a nemzeti parkban idén valóban fokozták a gombagyűjtés ellenőrzését. Erre azért volt szükség, mert az utóbbi években meredeken emelkedett azoknak a száma, akik az ország különböző részeiről az Őrségi Nemzeti Parkba érkeztek gombászni. A 2025-ös év nyara a gombák számára kifejezetten kedvezőtlen volt az aszályos időjárás miatt, a gombafajok többsége a szeptember végi esők után kezdett termőtestet hozni, azóta nagyobb mennyiségben lehet velük találkozni az erdőkben és a réteken is. A hirtelen nagy tömegben megjelenő gomba a nemzeti parkba csábította a gombakedvelő embereket. A gombák miatt ide érkező látogatók számáról ugyan nincsenek pontos információk, de az őszi szezonban ez több ezer embert jelenthet, akik ha betartják a szabályokat és fejenként csak 2 kilót gyűjtenek, az is több tonnányi gombát jelent. Márpedig a tömegesen ide érkező gombászok súlyos terhelést jelentenek a védett területeknek. A túlzott gombagyűjtés megakadályozza a gombák spóráinak terjedését, így újabb alkalmas élőhelyek benépesítését, emellett pedig védett fajok gyűjtése is előfordulhat. Az erdőket átfésülő gombászok taposásukkal az aljnövényzet lágyszárú fajaiban okozhatnak károkat, valamint zavarhatják az olyan érzékeny állatokat, mint amilyen a vadmacska vagy a rétisas. Éppen ezért a Természetvédelmi Őrszolgálat az elmúlt hetekben elsősorban a szervezett, csoportos gombagyűjtés ellenőrzésére koncentrált.
Autóval hajtottak be védett területre a gombászok
Az ellenőrzések tapasztalatai vegyesek. Örvendetes, hogy egyre többen vannak tisztában azzal, hogy védett területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gombagyűjtéshez és közösségi eseménynek minősülő gombaismereti képzésekhez. A szakemberek védett fajok gyűjtésével nem találkoztak, több esetben észlelték viszont, hogy a gombászok gépjárművel hajtottak be a védett területre, amire nem volt engedélyük. Jellemző probléma, hogy a csoportok nem jelentkeznek be időben, pedig a kiadott engedélyek szerint ezt legalább 5 nappal korábban meg kellene tenniük a nemzeti park igazgatósága felé. Helyszíni bírság kiszabására két esetben került sor, védett területen gépjárművel történő engedély nélküli közlekedés miatt, azonban, mint azt hangsúlyozták, nem a bírságolás a célja a fokozott ellenőrzésnek, sokkal inkább a figyelemfelhívás a szabályokra. A nemzeti park nyáron közzétett posztja alatt több hozzászólás is született, ebből az egyik a magánerdő problémakörét tárgyalja, és valóban, egy turista miből tudhatná, hogy állami vagy magánerdőben jár-e? És, ha tudja is, mennyiben mások a szabályok ilyenkor? Vannak tiltott helyek ahol nem szabad gombászni? Ha igen, ezt honnan lehet megtudnia az arra járónak?
- Annak ellenőrzésére, hogy hol találhatóak az állami és a magánerdők a legegyszerűbb lehetőség az Agrárminisztérium által üzemeltetett Magyarországi Erdészeti Webtérképének felkeresése. Ugyanitt lehet meggyőződni arról is, hogy melyik erdő található védett természeti területen vagy fokozottan védett természeti területen.
- A védett természeti területeken a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet gombát gyűjteni. A fokozottan védett területen pedig még a belépéshez is engedély kell. Ez utóbbi területek szerepe éppen az, hogy zavartalanságot biztosítsanak az élővilágnak, amivel a gombagyűjtés nem egyeztethető össze. A fokozottan védett terület az oda vezető utak mentén hatósági táblák is jelölik.
- Az erdő tulajdonosa egy másik fontos kérdés, amivel tisztában kell lenni. Nem védett területen található állami erdőben a már említett 2 kg erejéig szabadon szedhető gomba, de védett területeken ennek is előfeltétele a természetvédelmi hatóság engedélye. Magánerdőben a gazdálkodó vagy a tulajdonos hozzájárulása is kell a gombaszedéshez.