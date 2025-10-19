Hátborzongató fotókon és videón az évek óta üresen álló szombathelyi Gothard-kastély

A nagynevű szombathelyi Gothard-kastélyt is körbejárta az egyik népszerű Urbexes. Kalandjáról a Magyarország elhagyottan - BCO urbex elnevezésű közösségi oldalán osztott meg felvételeket.

Gothard-kastély: Urbexes járta körbe az épületet.

Forrás: Facebook/Magyarország elhagyottan - BCO urbex

A szombathelyi Gothard-kastély első barokk részeit még a 17. század legvégén, az 1690-es években emelték. 1881-ben Hauszmann Alajos tervei alapján eklektikus átépítést kapott, ekkor hozták létre a Gothard-csillagvizsgálót is - emlékeztetett a multemlekei.hu.