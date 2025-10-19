október 19., vasárnap

Hátborzongató fotókon és videón az évek óta üresen álló szombathelyi Gothard-kastély

Körbejárta az épületet a népszerű Urbexes.

Forrás: Facebook/ Magyarország elhagyottan - BCO urbex

A nagynevű szombathelyi Gothard-kastélyt is körbejárta az egyik népszerű Urbexes. Kalandjáról a Magyarország elhagyottan - BCO urbex elnevezésű közösségi oldalán osztott meg felvételeket. 

Gothard-kastély
Gothard-kastély: Urbexes járta körbe az épületet.
Forrás: Facebook/Magyarország elhagyottan - BCO urbex

Gothard-kastély: Urbexes járta körbe az épületet

A szombathelyi Gothard-kastély első barokk részeit még a 17. század legvégén, az 1690-es években emelték. 1881-ben Hauszmann Alajos tervei alapján eklektikus átépítést kapott, ekkor hozták létre a Gothard-csillagvizsgálót is - emlékeztetett a multemlekei.hu.

Urbex a Gothard-kastélyban

Fotók: Magyarország elhagyottan - BCO urbex

A helyszínen az "urbex puzzle" nevű YouTube csatorna is járt, ők videóban mutatták meg, hogy fest az ódon kastély belülről.

Mi az urbex?

Az Urban Exploring (városi felfedézés) kifejezésből származó urbex tulajdonképpen azt foglalja magába, hogy a hobbi kedvelői elhagyatott helyeket keresnek fel. A helyszíneken aztán a lehető legnagyobb tisztelettel, nem rombolva és semmit nem elhozva, leginkább dokumentarista jelleggel, vagy kalandvágyból felfedeznek és fotóznak.

