Nem mindennapi látvány

1 órája

Elköltözött a gőzmozdony Szombathelyről – daruval emelték ki a város szívéből (fotók, videó)

Címkék#gőzmozdony#király utca#Vasparipa Játszópark#MÁV Igazgatóság

Rendőri biztosítás, daruk, sínek az utcán – ilyen látványban ritkán van része Szombathely belvárosának. Egy 83 éves gőzmozdony indult útnak szerda reggel, hogy új otthonra találjon Celldömölkön. A különleges szállítás sok bámészkodót vonzott a helyszínre. Képeken, videón mutatjuk, hogyan emelték ki a gőzmozdonyt a MÁV-igazgatóság udvarából.

Cseh-Egyed Bernadett

A szemfüles járókelők már napok óta tudhatják: valami készülődik. A szombathelyi MÁV-igazgatóság udvaráról vasúti sín nőtt ki a földből a Király utca irányába. Szerda reggel kilenc óra sincs még, a sürgés-forgás egyre nagyobb. Előbb a városendészet munkatársai, később a másik irányból, - a Mártírok tere felől - a rendőrök terelik el a forgalmat. Darus autó és két hatalmas tréler érkezik a helyszínre. A kapualjban ott vár a 490,041-es pályaszámú gőzmozdony.  

Celldömölkön talált új otthonra a gőzmozdony
Celldömölkön talál új otthonra a gőzmozdony
 Fotó: Cseh Gábor

Így költöztették el a legendás 490-es gőzmozdonyt

A gőzmozdony Budapesten készült és 1942-től Marosvásárhelyen, majd az ötvenes években egy Tapolca környéki kőbányában szolgált.  Végül Szombathelyen újították fel és állították ki. A szombathelyi MÁV- széházat azóta körbeépítették, a keskeny mozdony és a hozzá tartozó kocsi kihozatala így nem kis logisztika

 – ezt már Fehér László, Celldömölk polgármestere mondja, aki a helyszínen kíséri végig a történéseket. 

Így szállították el a gőzmozdonyt a szombathelyi MÁV Igazgatóság udvaráról

Fotók: Cseh Gábor

Megtudjuk: több helyszín is felmerült, mint a gőzmozdony új otthona, de kezdeményezésére, és Ágh Péter államtitkár, Észak-Vas országgyűlési képviselőjének hathatós közreműködésének köszönhetően végül a vármegyében marad és látogatható lesz. Igazi vasutas városba, méltó helyre kerül a gőzmozdony, ráadásul nem lesz egyedül: a celldömölki vasútállomásról további három korhű jármű érkezik a Kemenes Vulkán Park kezelésében álló Vasparipa Játszóparkba. - A gőzmozdony egyébként a MÁV tulajdonában marad, a város jelképes éves bérleti díjat fizet érte. A Vasparipa Játszóparkba érkező vendégek bármikor megnézhetik, felmászhatnak rá - fűzi hozzá Fehér László.

A gőzmozdony előbb kigördül a síneken, aztán a levegőbe emelik, hogy a tréleren útnak induljon a Kemenesaljai városba. A folyamat jó kétórán át tart, a környék megtelik nézelődőkkel. A múlt találkozik a jelennel.  

 

 

