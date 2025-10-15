Elköltözött a gőzmozdony Szombathelyről – daruval emelték ki a város szívéből (fotók, videó)

A szemfüles járókelők már napok óta tudhatják: valami készülődik. A szombathelyi MÁV-igazgatóság udvaráról vasúti sín nőtt ki a földből a Király utca irányába. Szerda reggel kilenc óra sincs még, a sürgés-forgás egyre nagyobb. Előbb a városendészet munkatársai, később a másik irányból, - a Mártírok tere felől - a rendőrök terelik el a forgalmat. Darus autó és két hatalmas tréler érkezik a helyszínre. A kapualjban ott vár a 490,041-es pályaszámú gőzmozdony.

Celldömölkön talál új otthonra a gőzmozdony

Fotó: Cseh Gábor

Így költöztették el a legendás 490-es gőzmozdonyt

A gőzmozdony Budapesten készült és 1942-től Marosvásárhelyen, majd az ötvenes években egy Tapolca környéki kőbányában szolgált. Végül Szombathelyen újították fel és állították ki. A szombathelyi MÁV- széházat azóta körbeépítették, a keskeny mozdony és a hozzá tartozó kocsi kihozatala így nem kis logisztika

– ezt már Fehér László, Celldömölk polgármestere mondja, aki a helyszínen kíséri végig a történéseket.