Gripen vadászgépek húztak át a Kossuth Lajos tér felett - videó

Gripen vadászgépek húztak át a Kossuth Lajos tér felett, miközben szabadságharcosok voltak a színpadon.

A Kossuth tér felett Gripen vadászgépek is megjelentek

A videók után Rákay Philip ’56-os szabadságharcosokat hívott a színpadra: Ámon Antalt, vitéz Bogyay Elemért, Lengyel Jánost, Égi Pált, Csigás Zoltánt, valamint vitéz Szilágyi Árpádot. Rákay Philip ezután bejelentette, hogy a Magyar Honvédség díszelgő áthúzása következik. A tér felett három Gripen vadászgép is megjelent, nemzeti színű füstöt húzva - olvasható az index.hu tudósításában.

Gripen vadászgépek a Békemeneten

Aki Brüsszellel egyezkedik, az behódolt a migrációnak és a háborús terveknek; Európai Unió igen, Brüsszel nem - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott állami ünnepségen a budapesti Kossuth Lajos téren csütörtökön.