1 órája
Gripen vadászgépek húztak át a Kossuth Lajos tér felett - videó
Ilyen volt a Békemenet Budapesten. A Kossuth tér felett Gripen vadászgépek is megjelentek, nemzeti színű füstöt húzva.
Gripen vadászgépek húztak át a Kossuth Lajos tér felett, miközben szabadságharcosok voltak a színpadon.
A videók után Rákay Philip ’56-os szabadságharcosokat hívott a színpadra: Ámon Antalt, vitéz Bogyay Elemért, Lengyel Jánost, Égi Pált, Csigás Zoltánt, valamint vitéz Szilágyi Árpádot. Rákay Philip ezután bejelentette, hogy a Magyar Honvédség díszelgő áthúzása következik. A tér felett három Gripen vadászgép is megjelent, nemzeti színű füstöt húzva - olvasható az index.hu tudósításában.
Gripen vadászgépek a Békemeneten
Aki Brüsszellel egyezkedik, az behódolt a migrációnak és a háborús terveknek; Európai Unió igen, Brüsszel nem - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából tartott állami ünnepségen a budapesti Kossuth Lajos téren csütörtökön.
A kormányfő úgy értékelt: az európai népek együttműködése századok óta a legnagyszerűbb gondolat, mégis brüsszeli elnyomás lett belőle. "Nem lehet velük megegyezni. Ezek már csak a behódolást ismerik. Aki Brüsszellel egyezkedik, az behódolt. Behódolt a migrációnak és behódolt a háborús terveknek. Nincs arany középút. Európai Unió igen, Brüsszel nem" - fogalmazott. Orbán Viktor a Civil Összefogás Fórum (CÖF) - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett, Budáról a Kossuth térre érkezett békemenet résztvevői előtt úgy fogalmazott: jövőre meg kell mutatniuk a világnak, hogy van egy nemzet Európa szívében, amely nem fél a saját útján járni, nem enged a zsarolásnak, és nem hátrál meg a történelem viharában. "Ezek vagyunk mi, magyarok, a szabadság vándorai, és amíg itt vagyunk, ezen a téren, és amíg lesz akár egyetlen magyar is a Földön, addig lesz, aki kimondja: itt béke lesz, mert mi békét akarunk, és szabadság lesz, mert mi szabadságra születtünk" - hangsúlyozta.
