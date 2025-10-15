október 15., szerda

Téligumi

1 órája

Gumicsere: szigorúan csak az utolsó pillanatban!

Címkék#kerék#négyévszakos#abroncs#hőmérséklet

A vasi gumicsere a kötelező osztrák téli gumi használatának dátumához igazodik, egyre többen azonban igyekeznek megspórolni az egészet és négyévszakos gumira váltanak. Pedig a gumicsere nemcsak a gumiról, de jó esetben arról is szól, hogy egy szerelő rápillant a futóműre és a fékekre.

Budai Dávid

Beköszöntött az ősz, ezzel pedig a gumicsere szezon  is. Beszéltünk ugyan olyan gumiszerelővel, akinek már november közepéig tele a naptára, Albert Gábor, egy szombathelyi autószerviz vezetője eddig még csak egy szettet cserélt át. Különben is, az ő tapasztalata az, hogy itt, a nyugati határszélen az autósok nem az időjáráshoz (a téli abroncsok felszerelése akkor javasolt, amikor 7° C alá csökken a hőmérséklet), hanem a naptárhoz, november 1-hez igazodnak, ahhoz a dátumhoz, amikortól Ausztriában kötelezővé válik a téli gumi használata.

Albert Gábor szervizében a gumicsere jó alkalom arra, hogy átvizsgálják az autó futóművét és a fékeket
Albert Gábor szervizében a gumicsere jó alkalom arra, hogy átvizsgálják az autó futóművét és a fékeket Fotó: Cseh Gábor

Minden évben ugyanaz a forgatókönyv, az autósok túlnyomó többsége az utolsó pillanatra halasztja a gumicserét, nem számítanak másra idén sem. Nekik egyébként nem a gumicsere a főprofiljuk, aminek az az előnye, hogy mikor az autó az emelőre kerül, óhatatlanul rápillantanak a egész futóműre és a fékekre, így ha probléma van valamivel, azt azonnal tudják orvosolni. Legtöbbször azért nem szokott gond lenni, így amennyiben csak a kerekeket kell átcserélni, akkor centrírozással együtt fél óra alatt megvannak, amennyiben a gumit le kell fejteni a felnikről, egy negyedórával hosszabb a művelet.

Gumicsere: egyre többen szeretnék megúszni az egészet úgy ahogy van!

  • Mint megtudtuk, a műhelyekben egyre gyakrabban találkozni a négyévszakos gumikkal. Ennek oka, hogy ezek a típusú gumik, már messze jobb minőséget képviselnek mint tíz éve – ezért aztán egyre többen szavaznak bizalmat nekik – másrészt nagyon sokan szeretnék megspórolni az évi kettő gumicserét, ami csak az időt és a pénzt viszi, ráadásul egyre többen vélik úgy, hogy az enyhe telek miatt (se hó, se jég) bőven elég ez a megoldás is.
  • Gábor tapasztalata szerint a négyévszakos gumik egy kicsit jobban csúsznak, mint a kifejezetten téli körülményekre gyártott társaik, ennek a választásnak azonban nem ez a legnagyobb kockázata, hanem az, hogy ilyenkor teljesen elmaradnak a kerék átnézések, márpedig erre évente legalább egyszer mindenkinek szüksége volna, ahogyan a keréknyomás ellenőrzést is érdemes rendszeres időközönként elvégezni.
  • Végezetül pedig egy jó tanács a gumitárolásról: amennyiben felni nélküli gumiszettünk van, tároljuk a gumikat állítva, mert ha elfektetjük, eldeformálódhatnak a saját súlyuktól, felnire szerelt gumi esetében ez a veszély nem fenyeget. Nem árt észben tartani továbbá azt sem, hogy az autógumi élettartamának végét nemcsak a használatból eredő kopás hozza el, ellensége a guminak az idő is. Az autógumik gyártástól számítva maximum 10 évig használhatók, de szakértők szerint már 5 év után érdemes cserélni őket, függetlenül a kopástól, mivel az anyag veszít rugalmasságából, egyszerűen elöregszik. A gumi pontos korát a DOT szám mutatja az oldalfalon, amely a gyártás évét és hetét jelzi, ennek alapján lehet eldönteni, hogy az abroncs mikor éri el a kritikus életkort.

A kötelező téli gumi használatot 2008. január 1-jén vezették be Ausztriában, azóta november 1. és április 15. között télies útviszonyok (hó, havas eső vagy jegesedés) esetén a személyautók és 3,5 tonna alatti gépjárművek részére mind a négy keréken kötelező a téli gumi használata. A hatóságok ellenőrzéskor az M+S (Mud+Snow, azaz sár és hó) jelzést, illetve a gumi mintázatának mélységét figyelik az ellenőrzésnél. A megfelelő jelzéssel (három hegycsúcs és hópehely szimbólum) ellátott négyévszakos gumiabroncsokat szintén elfogadják a hatóságok. Nem megfelelő gumiabroncs használata miatt a rendőrök 50 eurós bírságot is kiszabhatnak, de ha baleset történik, a büntetés mértéke akár 5000 euró is lehet.

 

 

