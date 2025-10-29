Sebességkorlátozást vezettek be a gyalogosokra Szlovákiában

A DenníkN alapján számolt be a mandiner.hu a furcsa gyalogosokat érintő esetről, miszerint, a pozsonyi parlament módosította a közlekedési törvényt, így "januártól legfeljebb 6 km/órás sebességgel lehet gyalogolni Szlovákiában."

Gyalogosok sebességkorlátozása.

Törvény a gyalogosokra

A cél a pontosabb sebességhatár megállapítása a járdán közlekedő kerékpárosok, rolleresek, elektromos rolleresek és görkorcsolyázók számára, tehát az új sebességkorlátozás nemcsak a gyalogosokra vonatkozik, mivel Szlovákiában ők is használhatják a járdákat. Hozzáteszik, hogy a kötelező orvosi vizsgálat életkori határát a járművezetők esetében 65 évről 70 évre emelik az előbbiekkel együtt.