Gyász
1 órája
Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk
Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.
Bakos János, Jakab Sándorné Őri Rozália, Gróf Balázs Jenő, Rábel Jánosné Szabó Rozália, Horváth Lajos, Harsányi Egyed, Fáró Jenőné Kovács Mária, Kun Józsefné Mórocz Erzsébet, Kovács Ferencné Iván Mária, Borsos Gézáné Linka Mária, Laczó József, Császár Zoltán, Meggyes Lívia, Dinnyés János, Pacsi Béla Ferenc, Gróf László, Dancsecs József.
