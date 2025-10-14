október 14., kedd

Gyász

24 perce

Gyászhírek - Szombathelyiek, akik már nem lehetnek közöttünk

Címkék#szombathely#gyász#haláleset

Vaol.hu

Vaol.hu gyászhírek: részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak. A vaol.hu gyászjelentésében hírt adunk az elmúlt hetek legszomorúbb történéseiről, a vasi halálesetekről.

Vaol.hu gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik az elmúlt időszakban hunytak el

Melega Miklós, Fodor Kira, Tamás István, Pukler István, Czenki Gizella, Roskó Jánosné Németh Mária Magdolna, Rokk József, Szecsődi Gábor, Kántor József, Farkas István, Bakonyi László, Marton Zoltánné Macoun Anna, Gáspár István, Juhász Attila Frigyes, Ecker Edéné Schwahofer Irén, Csicseri Istvánné Jakab Jolán Margit, Horváth István, Polgár József István.


 

