Gyászhírek
57 perce
Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk
Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.
Kolonits Gizella Györgyi, Léránt Katalin Juliánna szül: Herfert Katalin Juliánna, Mundy Andor Dezsőné Udvardy Zsuzsanna, Hetyei Tibor Árpádné Keszei Valéria, Süle József, Molnár Imréné Szombathelyi Margit, Magyar Gyuláné Németh Margit, Peresztegi Péter, Bujtás Erzsébet, Czakó Zsuzsanna, Nagy Ferenc Mihály, Kopasz Gézáné Nagy Mária, Sárközi Károly Vince, Budai Dénes, Szabó Veronika.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre