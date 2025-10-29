október 29., szerda

Gyászhírek: ők azok a szombathelyiek, akik már nem lehetnek köztünk

Címkék#Vaol Gyászhírek#gyász#elhunyt

Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak.

Vaol.hu

Kolonits Gizella Györgyi, Léránt Katalin Juliánna szül: Herfert Katalin Juliánna, Mundy Andor Dezsőné Udvardy Zsuzsanna, Hetyei Tibor Árpádné Keszei Valéria, Süle József, Molnár Imréné Szombathelyi Margit, Magyar Gyuláné Németh Margit, Peresztegi Péter, Bujtás Erzsébet, Czakó Zsuzsanna, Nagy Ferenc Mihály, Kopasz Gézáné Nagy Mária, Sárközi Károly Vince, Budai Dénes, Szabó Veronika.

 

