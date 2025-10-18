1 órája
14 évvel tovább élhet, aki ezeket betartja - Győrfi Pál tanácsai az egészséges élethez
Az Országos Mentőszolgálat szóvivője Szombathelyen tartott előadást a testi-lelki egészségről és a jövő egészségügyéről. Győrfi Pál elmondta: már tesztelik azokat a gyógyszereket, amelyek meghosszabbíthatják az emberi életet, és ma már él az a gyerek, aki akár 150 évig is élhet az egészségügy technológiai fejlődésének köszönhetően.
Győrfi Pál volt a vendége a Vármegyeházi Estek rendezvénysorozatnak
Fotó: Unger Tamás
„A gépek egyre okosabbak, az emberek viszont egyre butábbak lesznek” – figyelmeztetett Győrfi Pál Szombathelyen, a Vármegyeházán tartott előadásán. Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte Szombathelyen.
Győrfi Pál Szombathelyen járt
Győrfi Pál több évtizede dolgozik a mentőszolgálat vezetésében, és másoddiplomás mentálhigiénés szakemberként is az egészség testi, lelki és szociális összefüggéseire hívja fel a figyelmet. Szerinte az egészség három pilléren áll: a test, a lélek és az emberi kapcsolatok harmóniáján.
– Akinek vannak jó emberi kapcsolatai, az kevesebb testi és lelki betegséggel küzd – hangsúlyozta.
„Jobban élünk, mégis borúsabbak vagyunk”
Az OMSZ szakembere rámutatott: 50–100 év távlatában az életminőségünk rengeteget javult – nőtt a várható élettartam, csökkent a gyermekhalandóság, kevesebbet kell dolgoznunk, és több a szabadidőnk. A technológiai fejlődésnek köszönhetően kényelmesebb, biztonságosabb életet élhetünk.
– És mégis szorongunk – tette hozzá.
A szakember szerint a negatív hangulatnak több oka is van: a Covid-járvány nyomán megbicsaklott a mentális egészség, háborúk és gazdasági bizonytalanságok nehezednek ránk, az éghajlatváltozás és a gyors technológiai fejlődés pedig sokakban szorongást kelt.
– Sokan félnek attól, hogy a mesterséges intelligencia korában mennyire lesz piacképes a tudásuk – fogalmazott.
Tudatos élet – hosszabb élet
A KSH adatai szerint minden második magyar embernek van valamilyen krónikus betegsége. A lelki gondok testi bajokat is okozhatnak – a gyomorfekélytől az asztmáig.
Győrfi Pál öt eszközt ajánl a lelki egyensúly megőrzésére:
- Tudatosítás: Ne fojtsuk el a problémákat, inkább gondoljuk végig, mi nyomaszt minket.
- Elfogadás: Csak arra érdemes energiát fordítani, amire van ráhatásunk.
- Reziliencia: Az élet értelmét az adja, hogyan küzdünk meg a nehézségekkel.
- Pozitív gondolkodás: A hozzáállás kulcsfontosságú – a pohár lehet félig tele is.
- Egészséges életmód: Mozgás, táplálkozás, alvás, stresszkezelés és emberi kapcsolatok.
Egy cambridge-i kutatásra hivatkozva elmondta: aki nem dohányzik, nem iszik alkoholt, egészségesen táplálkozik és rendszeresen mozog, akár 14 évvel tovább élhet.
A technológia lehet a szövetségesünk is
Győrfi szerint nem csak a veszélyeket kell látni a technológiai fejlődésben. Az egészséget támogató eszközök, applikációk – mint a SzívCity vagy a Gondosóra – életeket menthetnek.
A génelemzés és a mesterséges intelligencia a jövőben személyre szabott egészségügyi előrejelzéseket adhat.
– A jövő egészségügye proaktív és személyre szabott lesz. Már tesztelik azokat a gyógyszereket, amelyek meghosszabbíthatják az emberi életet és jelenleg már életben van az a gyerek, aki az egészségügy technológiai fejlődésének köszönhetően 150 évig is élhet– mondta.
Az előadás végén Győrfi Pál úgy fogalmazott: szerinte a legfontosabb, hogy pozitívan álljunk az élethez, és észrevegyük a jót.
– A fejünket emeljük fel, a hátunkat egyenesítsük ki, és tanítsuk meg a gyerekeinket is arra, hogy a pohár félig tele – zárta előadását.