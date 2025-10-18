14 évvel tovább élhet, aki ezeket betartja - Győrfi Pál tanácsai az egészséges élethez

„A gépek egyre okosabbak, az emberek viszont egyre butábbak lesznek” – figyelmeztetett Győrfi Pál Szombathelyen, a Vármegyeházán tartott előadásán. Az Országos Mentőszolgálat szóvivőjét Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte Szombathelyen.

Fotó: Unger Tamás

Győrfi Pál Szombathelyen járt

Győrfi Pál több évtizede dolgozik a mentőszolgálat vezetésében, és másoddiplomás mentálhigiénés szakemberként is az egészség testi, lelki és szociális összefüggéseire hívja fel a figyelmet. Szerinte az egészség három pilléren áll: a test, a lélek és az emberi kapcsolatok harmóniáján.

– Akinek vannak jó emberi kapcsolatai, az kevesebb testi és lelki betegséggel küzd – hangsúlyozta.

„Jobban élünk, mégis borúsabbak vagyunk”

Az OMSZ szakembere rámutatott: 50–100 év távlatában az életminőségünk rengeteget javult – nőtt a várható élettartam, csökkent a gyermekhalandóság, kevesebbet kell dolgoznunk, és több a szabadidőnk. A technológiai fejlődésnek köszönhetően kényelmesebb, biztonságosabb életet élhetünk.

– És mégis szorongunk – tette hozzá.

A szakember szerint a negatív hangulatnak több oka is van: a Covid-járvány nyomán megbicsaklott a mentális egészség, háborúk és gazdasági bizonytalanságok nehezednek ránk, az éghajlatváltozás és a gyors technológiai fejlődés pedig sokakban szorongást kelt.

– Sokan félnek attól, hogy a mesterséges intelligencia korában mennyire lesz piacképes a tudásuk – fogalmazott.

Tudatos élet – hosszabb élet

A KSH adatai szerint minden második magyar embernek van valamilyen krónikus betegsége. A lelki gondok testi bajokat is okozhatnak – a gyomorfekélytől az asztmáig.

Győrfi Pál öt eszközt ajánl a lelki egyensúly megőrzésére:

Tudatosítás: Ne fojtsuk el a problémákat, inkább gondoljuk végig, mi nyomaszt minket.

Ne fojtsuk el a problémákat, inkább gondoljuk végig, mi nyomaszt minket. Elfogadás: Csak arra érdemes energiát fordítani, amire van ráhatásunk.

Csak arra érdemes energiát fordítani, amire van ráhatásunk. Reziliencia: Az élet értelmét az adja, hogyan küzdünk meg a nehézségekkel.

Az élet értelmét az adja, hogyan küzdünk meg a nehézségekkel. Pozitív gondolkodás: A hozzáállás kulcsfontosságú – a pohár lehet félig tele is.

A hozzáállás kulcsfontosságú – a pohár lehet félig tele is. Egészséges életmód: Mozgás, táplálkozás, alvás, stresszkezelés és emberi kapcsolatok.

Egy cambridge-i kutatásra hivatkozva elmondta: aki nem dohányzik, nem iszik alkoholt, egészségesen táplálkozik és rendszeresen mozog, akár 14 évvel tovább élhet.

A technológia lehet a szövetségesünk is

Győrfi szerint nem csak a veszélyeket kell látni a technológiai fejlődésben. Az egészséget támogató eszközök, applikációk – mint a SzívCity vagy a Gondosóra – életeket menthetnek.