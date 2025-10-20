Vasi siker: nemzetközi böllérversenyt nyertek a győrváriak!

Győrvár neve ismét arany betűkkel került fel a böllérversenyek térképére. A Győrvári Léhűtők csapata a hétvégén a szlovákiai Fél (Tomasow) településen rendezett nemzetközi böllérversenyen képviselte a falut és Vas vármegyét. A versenyen több ország csapatai mérték össze tudásukat a hagyományos disznóvágás és húsfeldolgozás művészetében, de a jókedv és a kurucos vendégszeretet terén sem maradtak alul a vasiak.

A Győrvári Léhűtők elhozták az első díjat a versenyről!

Forrás: Győrvári Hírmondó

Győrváriak sikere

– Igaz, a mondás szerint a részvétel a fontos, de ha már ott voltak, elhozták nekünk az I. díjat! – fogalmazott büszkén Kaczor Zsolt Mihály polgármester, aki a közösségi oldalon is gratulált a csapatnak. – Köszönöm, hogy ismét messzire vitték a győrváriak híres vendégszeretetét!

A Léhűtők tagjai évek óta a helyi hagyományőrzés oszlopos képviselői, és nemcsak a saját Böllérfesztiváljukon, hanem számos hazai és nemzetközi megmérettetésen is öregbítik Győrvár hírnevét.

Ezúton is gratulálunk a Győrvári Léhűtőknek az első helyezéshez – és további sok sikert kívánunk a következő böllérviadalokra!