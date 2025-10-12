Átadták a Győrvári Edith Családsegítő Központot

Megáldották szombaton délelőtt a Szombathelyen, a Hollán Ernő utcában újonnan létrehozott Győrvári Edith Családsegítő Központot. A szertartást Fekete Benedek Szabolcs, aKatolikus Karitász országos elnöke végezte el. Beszédében rámutatott, hogy emberi természetünkből fakadóan szükségünk van a családi, baráti, munkahelyi és a társadalmi közösségekre, ugyanis csak ezekben a közösségekben tudjuk egymás számára biztosítani a védelmet és a megerősítést. – A mai napon megemlékezünk a Szombathelyi Karitász élő és elhunyt munkatársairól, köztük Győrvári Edithtről aki életében nagy odaadással és szeretettel gondozta a szegényeket és rászorulókat – hangsúlyozta a püspök, majd áldását kérte az itt dolgozókra és az ide betérő segítőkre.

Fekete Benedek Szabolcs, az Országos Karitász Püspök Elnöke megáldotta az újonnan létrehozott Győrvári Edith Családsegítő Központot Fotó: Cseh Gábor

A szertartást követően 12 órakor Fekete Benedek Szabolcs szentmisét mutatott be a székesegyházban hálát adva a karitász munkatársaiért, segítőkért, támogatókért a szeretetszolgálatban végzett áldozatos munkájukért. A püspök szentbeszédében Szent Erzsébet élettörténetét, mint a szív forradalmának történetét állította a karitász munkatársak elé. Az ünnep este a székesegyházban a VOX Savariae ökumenikus vegyeskar jótékonysági koncertjével zárult, melynek bevételét a karitász javára ajánlottak fel.

Győrvári Edith nevét nemcsak központ, díj is viseli

Győrvári Edith hitoktató, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársa, a rászoruló családok segítője 2008-ban, 82 éves korában hunyt el. 2012-ben Szombathely városa megalapította a Győrvári Edith-díjat.