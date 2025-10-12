október 12., vasárnap

Helyi közélet

21 perce

Átadták a Győrvári Edith Családsegítő Központot

Miután Fekete Benedek Szabolcs püspök megáldotta a Győrvári Edith Családsegítő Központot, szentmisét mutatott be a székesegyházban, a nap jótékonysági koncerttel zárult.

Vaol.hu

Megáldották szombaton délelőtt a Szombathelyen, a Hollán Ernő utcában újonnan létrehozott Győrvári Edith Családsegítő Központot. A szertartást Fekete Benedek Szabolcs, aKatolikus Karitász országos elnöke végezte el. Beszédében rámutatott, hogy emberi természetünkből fakadóan szükségünk van a családi, baráti, munkahelyi és a társadalmi közösségekre, ugyanis csak ezekben a közösségekben tudjuk egymás számára biztosítani a védelmet és a megerősítést. – A mai napon megemlékezünk a Szombathelyi Karitász élő és elhunyt munkatársairól, köztük Győrvári Edithtről aki életében nagy odaadással és szeretettel gondozta a szegényeket és rászorulókat – hangsúlyozta a püspök, majd áldását kérte az itt dolgozókra és az ide betérő segítőkre.

Fekete Benedek Szabolcs, az Országos Karitász Püspök Elnöke megáldotta az újonnan létrehozott Győrvári Edith Családsegítő Központot
Fekete Benedek Szabolcs, az Országos Karitász Püspök Elnöke megáldotta az újonnan létrehozott Győrvári Edith Családsegítő Központot Fotó: Cseh Gábor

A szertartást követően 12 órakor Fekete Benedek Szabolcs szentmisét mutatott be a székesegyházban hálát adva a karitász munkatársaiért, segítőkért, támogatókért a szeretetszolgálatban végzett áldozatos munkájukért. A püspök szentbeszédében Szent Erzsébet élettörténetét, mint a szív forradalmának történetét állította a karitász munkatársak elé. Az ünnep este a székesegyházban a VOX Savariae ökumenikus vegyeskar jótékonysági koncertjével zárult, melynek bevételét a karitász javára ajánlottak fel.

Győrvári Edith nevét nemcsak központ, díj is viseli

Győrvári Edith hitoktató, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász munkatársa, a rászoruló családok segítője 2008-ban, 82 éves korában hunyt el. 2012-ben Szombathely városa megalapította a Győrvári Edith-díjat.

 

