Új szabályokat vezetett be a GYSEV a vonatközlekedésben

Az új módosítások a jegyvásárlást és a rollerszállítást is érintik.

Vaol.hu

A GYSEV Zrt. hivatalos oldalán arról tájékoztat, hogy 2025. október 16-tól több jelentős módosítás lép életbe az utazási szabályokban.

gysev
Változások a GYSEV-nél.
Forrás: GYSEV

Kötelező jegyelővétel a kijelölt zóna állomásain a GYSEV-nél

A kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokon, megállóhelyeken felszálló utasoknak előre megváltott menetjeggyel kell rendelkezniük. Ennek hiányában a fedélzeten a menetdíjon felül 25 000 Ft pótdíj kerül felszámításra.

Az érintett állomások a következők:

  • GYSEV személyvonatok esetén: Győr
  • GYSEV IC járatok esetén: a Győr és Budapest közötti összes állomás

További információk a kötelező jegyelővételi zónáról: Kötelező jegyelővételi zóna részletek

Rollerszállítási feltételek

A GYSEV járatainak utasterében a kézipoggyász méretét meg nem haladó (max. 30×50×80 cm) rollerek kizárólag összecsukott állapotban, az ülés alatt elhelyezve szállíthatók díjmentesen, amennyiben azok nem veszélyeztetik a többi utas kényelmét és biztonságát. A kézipoggyász méretét meghaladó rollerek kerékpárnak minősülnek, így kizárólag a jármű többcélú terében szállíthatók, kerékpárjegy vagy bérlet megváltása mellett.

További információk a rollerek szállításáról: https://www2.gysev.hu/kapcsolat/gyik

 

