1 órája
Új szabályokat vezetett be a GYSEV a vonatközlekedésben
Az új módosítások a jegyvásárlást és a rollerszállítást is érintik.
A GYSEV Zrt. hivatalos oldalán arról tájékoztat, hogy 2025. október 16-tól több jelentős módosítás lép életbe az utazási szabályokban.
Kötelező jegyelővétel a kijelölt zóna állomásain a GYSEV-nél
A kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokon, megállóhelyeken felszálló utasoknak előre megváltott menetjeggyel kell rendelkezniük. Ennek hiányában a fedélzeten a menetdíjon felül 25 000 Ft pótdíj kerül felszámításra.
Az érintett állomások a következők:
- GYSEV személyvonatok esetén: Győr
- GYSEV IC járatok esetén: a Győr és Budapest közötti összes állomás
További információk a kötelező jegyelővételi zónáról: Kötelező jegyelővételi zóna részletek
Rollerszállítási feltételek
A GYSEV járatainak utasterében a kézipoggyász méretét meg nem haladó (max. 30×50×80 cm) rollerek kizárólag összecsukott állapotban, az ülés alatt elhelyezve szállíthatók díjmentesen, amennyiben azok nem veszélyeztetik a többi utas kényelmét és biztonságát. A kézipoggyász méretét meghaladó rollerek kerékpárnak minősülnek, így kizárólag a jármű többcélú terében szállíthatók, kerékpárjegy vagy bérlet megváltása mellett.
További információk a rollerek szállításáról: https://www2.gysev.hu/kapcsolat/gyik
