Múltidéző

1 órája

Furcsa előjel után felgyújtottak egy szombathelyi óvodát a feldühödött vandálok

Címkék#rablók#óvoda#tűz#múltidéző

Különös eset történt Szombathelyen, nem minden előzmény nélkül.

Vaol.hu

A Vas Népe 1995 október 3-ai lapszámában bukkantunk a megdöbbentő hírre, miszerint felgyújtottak egy óvodát a megyeszékhelyen. Mint írják, feltehetően vandál betörők pusztítottak Szombathelyen, a Bem utcai óvodában. Miután feltúrták az óvónők íróasztal-fiókjait, és egy árva fillért sem találtak,mérgükben összeborogatták a berendezést, majd az egyik —mindaddig legszebb — foglalkoztatótermet fölgyújtották, és angolosan távoztak. Személyi sérülés szerencsére nem történt. 

Hatalmas kár maradt a gyújtogatás után.
Hatalmas kár maradt a gyújtogatás után.
Forrás: Vas Népe / archív

Betörők állhatnak a gyújtogatás mögött

Általában kétszáznegyvenöt apróság tölti hétköznapjait a szombathelyi Bem utca 33. szám alatti óvodában. Azonban ezúttal egyetlenegy apróság sem mehetett be az épületbe, miután az egyik foglalkoztatószoba szinte teljesen kiégett, kibírhatatlan füst volt valamennyi helyiségben, s mindent beborított a korom. A gyerekek egy részét ideiglenesen az utca másik óvodájában, illetve a Szűrcsapó utcaiban helyezték el, legtöbbjük azonban otthon töltötte a napot szülővel, nagyszülővel. 

Fél hatkor a dadák nyitották ki az óvodát, szörnyű füst csapott feléjük. Azonnal a közeli telefonfülkéhez szaladtak, értesítették a tűzoltókat — eleveníti fel a szomorú eseményt Kiss Piroskavezető óvónő. Elmondásuk szerint ekkor már égett egy nagy bábparaván, lángra kapott szőnyeg, bútor, falburkolat, seregnyi játék... Feltételezések szerint e szörnyűséget csalódott betörők okozhatták — akik egyébként egy bukóablakon mászhattak be —, miután valamennyi óvónő íróasztal-fiókját feltúrták, s nem találtak egy fillért sem, ezért bosszúból gyújtogattak.

Különös előjel

 — Nem volt minden előzmény nélküli az eset. Nekem ugyanis pontosan éjfélkor telefonált valaki, aki közölte hivatalos hangon, de udvariasan, hogy betörtek az intézménybe, menjek azonnal — mondja Kiss Istvánné, a vezető óvónő helyettese. — Néhány perccel később már itt is voltam a fiammal és a lányommal együtt, mindkét bejárati ajtót megnéztük, de semmi rendellenességet sem tapasztaltunk, így hamarosan hazamentünk. Reggel aztán volt itt világ... A valamikor még legszebb foglalkoztatóterem sírnivaló látványt nyújt.




 

 

Múltidéző

