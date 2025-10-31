október 31., péntek

Ha ragaszkodunk, nincs változás

Horváth Nikoletta
Ha ragaszkodunk, nincs változás

Ahogy figyelem az embereket, rá-rácsodálkozom azokra, akik úgy panaszkodnak, sajnáltatják önmagukat vagy éppen jó mártírként szenvednek, hogy az már-már sportteljesítménnyel ér fel. Óhatatlanul elgondolkodom azon, miként lehet úgy élni, hogy soha semmi nem megfelelő, de tényleg, szó szerint soha, semmi. Miként egyengethetőek úgy a mindennapok, hogy kifogások tömkelegeivel kell együtt haladni, mert hát szembenézni velük semmiképpen sem. Hogyan lehetséges az, hogy mindig, minden helyzetből kilóg a lóláb, ami természetesen elképesztően negatív, szörnyű, és minimum bosszankodásra méltó. Nekem mindez rejtély. Én is szoktam nyöszörögni, én sem vagyok minden pillanatomban elégedett, de a fenti mentalitás megnyilvánulásai számomra egyet jelentenek az élet örömének részleges vagy teljes hiányával. Amivel én képtelen lennék együtt élni, és így nap mint nap szembenézni a démonjaimmal. Aztán rájöttem egy olyan igazságra, ami nem általános, mégis sokakat érint, és amit az érintettek soha nem vallanának, látnának be, pedig igaz. Akik hobbit űznek a panaszkodásból, az ítélkezésből és a kritizálásból, tulajdonképpen ragaszkodnak mindehhez. Ha nem így lenne, már rég változtattak volna rajta, csakhogy amíg ragaszkodunk valamihez, addig képtelenség azt elengedni, majd aztán átformálni. 
 Akik mindig panaszkodnak, azok szeretnek is panaszkodni, ezért nem is hagyják abba.

