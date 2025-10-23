október 24., péntek

Reality

2 órája

Hadas Kriszta az Árulókban: őszinte vallomás a játék kihívásairól

Címkék#Hadas Kriszta#Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban#műsor#reality

Bár ritkán vállalt szereplést szórakoztató műsorokban, belevágott a pszichológiai stratégiákra épülő játékba. Hadas Kriszta újságíró és szerkesztő új oldalát mutatta meg az RTL realityjében, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsorban.

Vaol.hu

„Minden látszik az arcomon, nem tudok hazudni” – mondta korábban Hadas Kriszta az Árulók műsor kapcsán, mégis vállalta a kihívást. A forgatás alatt Hadas nemcsak a társas helyzetekkel, hanem saját határaival is szembesült. Bár akadtak konfliktusai, például Sváby Andrással, a végén mégis sikerült megbékélnie önmagával és a többiekkel.

Hadas Kriszta tragikus halála előtt megnyerte az Árulók műsorát
Forrás: RTL

Hadas Kriszta az Árulókban

A nézők vegyesen fogadták a szereplését: sokan értékelték őszinteségét, mások szerint túlságosan érzékenyen reagált. A műsor után Hadas elmondta, hogy az Árulók nemcsak játék volt, hanem komoly önismereti kaland is. Hadas Kriszta az Árulók 2. évadának egyik nyertese lett az RTL műsorában. A döntőben Muri Enikővel és Url Izabellával együtt vitték el a győzelmet, miután sikeresen kiszavazták a játék utolsó árulóját. A trió így megosztva nyerte meg a műsor fődíját.

 

