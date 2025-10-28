1 órája
„Sosem adtam magamnak időt” – ezeket mondta Hadas Kriszta a halála előtt
Mint mondta: gyakran alig aludt, és folyamatosan emberek és sorsok járták át a gondolatait — ez a terhelés végül lelkileg is elnyomta. Hadas Kriszta egy korábbi interjúban határozottan beszélt arról, hogy élete legnehezebb időszakaiban nem tudott valóban kikapcsolni.
Hadas Kriszta nem egyszer vallott arról, hogy a munkájából származó lelki megterhelés sokszor túlnőtte őt. Az Origo beszámolója szerint néhány hónappal tragikus halála előtt így nyilatkozott: - Elképesztő, hogy mennyi minden rakódott rám, néha úgy érzem, hogy effektíve lelkiismeret-furdalásom van, ha jól vagyok. - mondta akkor, majd hozzátette, soha nem adott magának időt arra, hogy egy kicsit csak legyen, ez rendkívül kimerültté tette.
Hadas Kriszta túlterhelt volt
Az interjúban Kriszta kitért arra is, hogy munkája részben feltöltötte — de ez a dinamika végül önmagában is fárasztóvá vált. Nemcsak a túlmunka volt számára kihívás, hanem az „ügyek” is: interjúk, riportok során számtalan sors jellegű történettel találkozott. Ő maga mondta:
- Az volt a vezérelvem, hogy olyan történeteket mutassak, olyan embereket mutassak, akiknek a története túlmutat a saját maguk sorsán.
Ez az attitűd segített neki abban, hogy ne csupán személyes problémákat bemutató riportokat készítsen, hanem mélyebb összefüggéseket reflektáljon — ugyanakkor ez visszahatott saját érzéseire is. Hadas Kriszta állandóan emberek között mozgott, közben a belső hangja a pihenésre is figyelmeztetett, de ő sokszor nem hallgatott rá.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Hadas Kriszta vásárlás közben lett rosszul, és bár a mentők hosszú ideig próbálkoztak újraélesztéssel, már nem tudták megmenteni az életét. Halálát szívroham okozta, lánya, Kakuk Sára elmondta: édesanyja rendkívül érzékeny volt, ez is közrejátszhatott korai távozásában.