Hadas Kriszta halála – a tévés rendkívül kimerült volt

A halálhír első megerősítése után kiderült, hogy Hadas Kriszta nem egyszerű rosszullét közben veszítette el az eszméletét: a Bors beszámolója szerint már menet közben, a piacra menet érezte rosszul magát, és betért egy gyógyszertárba segítségért. Ott adtak neki egy pohár vizet és értesítették a mentőket, de már akkor súlyos állapotban volt.

Hadas Kriszta traikusan korán távozott

Fotó: Nemeth Andras Peter / Forrás: MW/archív

Hadas Kriszta halála: a műsorvezető rendkívül kimerült volt

A tragédia után sokan cikkeztek arról, a halál hátterében állhatott az is, hogy a tévés az utóbbi időben nyíltan beszélt lelki terheiről és a szakmai nyomásról: éjszakákon át őrlődött, sokszor nem tudta „letetni” a munkáját még pihenés közben sem.

Hadas Kriszta pályafutása során közel három évtizeden át dolgozott a hazai televíziózásban — a Magyar Televíziónál kezdett, majd az RTL Klub, a TV2 és az ATV kötelékében is alkotott.

Halálát követően lányát, Kakuk Sárát mély gyász övezte: azóta nyíltan vállalta, hogy terápiára jár édesanyja emléke és a veszteség feldolgozása miatt. Ahogy mi is írtunk róla, Sári egy podcastben megerősítette: Hadas Kriszta rendkívül érzékeny lélek volt, ő is úgy véli, hogy ez közrejátszhatott korai távozásában.

