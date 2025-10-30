Ezt a posztumusz díjat kapta meg Hadas Kriszta a halála után

Hadas Kriszta munkásságát halála után is elismerték: a Civil Bázis közössége posztumusz Nagy Emília-díjjal tüntette ki. Ezt a kitüntetést olyan szakemberek és közéleti szereplők kaphatják, akik kiállnak a gyermekek jogai mellett, és elhivatottan segítik őket minden élethelyzetben – derült ki a Jön a baba Hadas Krisztával Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.

Hadas Kriszta munkásságát halála után is elismerték

Forrás: FB

Hadas Kriszta halála után is elismerést kapott

A közkedvelt újságírót és televíziós szakembert mélyen megrendülve gyászolta a szakma. Több mint három évtizedes pályafutása alatt számos népszerű műsoron dolgozott, és meghatározó alakja volt a hazai televíziózásnak.

A 2000-es évek elején a TV2 csapatához csatlakozott, ahol több dokumentumfilm-sorozat és riportműsor – köztük az Igazi vészhelyzetben és a Gyerekkórház – fűződött a nevéhez.

Riporterként és szerkesztőként is dolgozott a Naplóban, később az Aktív és a Magellán főszerkesztőjeként tevékenykedett. 2007 és 2010 között az aktuális műsorok vezető szerkesztőjeként felelt a Napló, az Aktív és a Mokka tartalmáért, majd pályája során más televízióknál is maradandót alkotott - írja az Origo.