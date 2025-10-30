október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidézés

39 perce

Ezt a posztumusz díjat kapta meg Hadas Kriszta a halála után

Címkék#dokumentumfilm#Jön a baba#Hadas Kriszta#riportműsor

A népszerű televíziós újságíró halála az egész országot megrázta. Hadas Kriszta munkásságát halála után is elismerték.

Vaol.hu

Hadas Kriszta munkásságát halála után is elismerték: a Civil Bázis közössége posztumusz Nagy Emília-díjjal tüntette ki. Ezt a kitüntetést olyan szakemberek és közéleti szereplők kaphatják, akik kiállnak a gyermekek jogai mellett, és elhivatottan segítik őket minden élethelyzetben – derült ki a Jön a baba Hadas Krisztával Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből.

Hadas Kriszta munkásságát halála után is elismerték
Hadas Kriszta munkásságát halála után is elismerték
Forrás: FB

Hadas Kriszta halála után is elismerést kapott

A közkedvelt újságírót és televíziós szakembert mélyen megrendülve gyászolta a szakma. Több mint három évtizedes pályafutása alatt számos népszerű műsoron dolgozott, és meghatározó alakja volt a hazai televíziózásnak. 

A 2000-es évek elején a TV2 csapatához csatlakozott, ahol több dokumentumfilm-sorozat és riportműsor – köztük az Igazi vészhelyzetben és a Gyerekkórház – fűződött a nevéhez. 

Riporterként és szerkesztőként is dolgozott a Naplóban, később az Aktív és a Magellán főszerkesztőjeként tevékenykedett. 2007 és 2010 között az aktuális műsorok vezető szerkesztőjeként felelt a Napló, az Aktív és a Mokka tartalmáért, majd pályája során más televízióknál is maradandót alkotott - írja az Origo.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu