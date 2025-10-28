október 28., kedd

Tragédia

1 órája

„Sosem adtam magamnak időt” – ezeket mondta Hadas Kriszta a halála előtt

Mint mondta: gyakran alig aludt, és folyamatosan emberek és sorsok járták át a gondolatait — ez a terhelés végül lelkileg is elnyomta. Hadas Kriszta egy korábbi interjúban határozottan beszélt arról, hogy élete legnehezebb időszakaiban nem tudott valóban kikapcsolni.

Vaol.hu

Hadas Kriszta nem egyszer vallott arról, hogy a munkájából származó lelki megterhelés sokszor túlnőtte őt. Az Origo beszámolója szerint néhány hónappal tragikus halála előtt így nyilatkozott: - Elképesztő, hogy mennyi minden rakódott rám, néha úgy érzem, hogy effektíve lelkiismeret-furdalásom van, ha jól vagyok. - mondta akkor, majd hozzátette, soha nem adott magának időt arra, hogy egy kicsit csak legyen, ez rendkívül kimerültté tette. 

Hadas Kriszta traikusan korán távozott
Fotó: Nemeth Andras Peter / Forrás: MW/archív

Hadas Kriszta túlterhelt volt

Az interjúban Kriszta kitért arra is, hogy munkája részben feltöltötte — de ez a dinamika végül önmagában is fárasztóvá vált. Nemcsak a túlmunka volt számára kihívás, hanem az „ügyek” is: interjúk, riportok során számtalan sors jellegű történettel találkozott. Ő maga mondta:

- Az volt a vezérelvem, hogy olyan történeteket mutassak, olyan embereket mutassak, akiknek a története túlmutat a saját maguk sorsán.

Ez az attitűd segített neki abban, hogy ne csupán személyes problémákat bemutató riportokat készítsen, hanem mélyebb összefüggéseket reflektáljon — ugyanakkor ez visszahatott saját érzéseire is. Hadas Kriszta állandóan emberek között mozgott, közben a belső hangja a pihenésre is figyelmeztetett, de ő sokszor nem hallgatott rá.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Hadas Kriszta vásárlás közben lett rosszul, és bár a mentők hosszú ideig próbálkoztak újraélesztéssel, már nem tudták megmenteni az életét. Halálát szívroham okozta, lánya, Kakuk Sára elmondta: édesanyja rendkívül érzékeny volt, ez is közrejátszhatott korai távozásában.
 

 

