Tünetek

1 órája

Hadas Kriszta egy másodperc alatt távozott – hogyan ismerhetjük fel a szívrohamot?

Címkék#Hadas Kriszta#szívinfarktus#fájdalom#szívroham

A szívroham másodpercek alatt képes kioltani egy életet. Hadas Kriszta esete felhívja a figyelmet: milyen figyelmeztető jelei vannak az infarktusnak?



Lassan egy éve annak, hogy a népszerű televíziós, Hadas Kriszta épp bevásárlásból indult hazafelé, majd hirtelen rosszul lett a piacon – a kiérkező mentőcsapatok már sajnos nem tudták megmenteni az életét. A halál oka szívroham volt, ebben a cikkben pedig körbejárjuk, milyen előjelei lehetnek az infarktusnak.

Hadas Kriszta tragikusan korán távozott
Hadas Kriszta tragikusan korán távozott


Hadas Kriszta is szívrohamban hunyt el

Mi történik ilyenkor valójában? A szívroham, orvosi megnevezés szerint szívinfarktus (infarktus), akkor történik, amikor a szívizom egy része nem kap elegendő vért és oxigént. Leggyakrabban a koszorúerek beszűkülése vagy elzáródása áll a háttérben. Ez az állapot hirtelen jelentkezhet, de előjelekkel is járhat – melyeket sokan figyelmen kívül hagynak.--

Milyen előjelei vannak a szívrohamnak?

  • Mellkasi nyomásérzet, szorítás vagy fájdalom – különösen a mellkas közepén vagy bal oldalán.
  • Hirtelen kialakuló gyengeség, szédülés vagy ájulásérzés – gyakran hideg verejtékezéssel kísérve.
  • A fájdalom kisugározhat az állkapocsba, a nyakba, a hátba, illetve az egyik vagy mindkét karba.
  • Légszomj – akár mellkasi panasz nélkül is előfordulhat.
  • Megmagyarázhatatlan fáradtság, hányinger vagy hányás – különösen nőknél lehet gyakori.

Létezik „néma” vagy csendes infarktus is

Nem minden szívroham jár félelemkeltő fájdalommal: az úgynevezett „csendes” infarktusnál a tünetek csak enyhék lehetnek, például gyomorégés, hányinger, rossz közérzet vagy influenza-szerű állapot. Ez veszélyes, mert könnyen átsiklunk felette – mégis ugyanolyan mértékű szívizom-károsodást okozhat és komoly szövődményekkel járhat.
 

 

