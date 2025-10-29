Hadas Kriszta egy másodperc alatt távozott – hogyan ismerhetjük fel a szívrohamot?

Lassan egy éve annak, hogy a népszerű televíziós, Hadas Kriszta épp bevásárlásból indult hazafelé, majd hirtelen rosszul lett a piacon – a kiérkező mentőcsapatok már sajnos nem tudták megmenteni az életét. A halál oka szívroham volt, ebben a cikkben pedig körbejárjuk, milyen előjelei lehetnek az infarktusnak.

Hadas Kriszta tragikusan korán távozott

Hadas Kriszta is szívrohamban hunyt el

Mi történik ilyenkor valójában? A szívroham, orvosi megnevezés szerint szívinfarktus (infarktus), akkor történik, amikor a szívizom egy része nem kap elegendő vért és oxigént. Leggyakrabban a koszorúerek beszűkülése vagy elzáródása áll a háttérben. Ez az állapot hirtelen jelentkezhet, de előjelekkel is járhat – melyeket sokan figyelmen kívül hagynak.

Milyen előjelei vannak a szívrohamnak?

Mellkasi nyomásérzet, szorítás vagy fájdalom – különösen a mellkas közepén vagy bal oldalán.

Hirtelen kialakuló gyengeség, szédülés vagy ájulásérzés – gyakran hideg verejtékezéssel kísérve.

A fájdalom kisugározhat az állkapocsba, a nyakba, a hátba, illetve az egyik vagy mindkét karba.

Légszomj – akár mellkasi panasz nélkül is előfordulhat.

Megmagyarázhatatlan fáradtság, hányinger vagy hányás – különösen nőknél lehet gyakori.

Létezik „néma” vagy csendes infarktus is

Nem minden szívroham jár félelemkeltő fájdalommal: az úgynevezett „csendes” infarktusnál a tünetek csak enyhék lehetnek, például gyomorégés, hányinger, rossz közérzet vagy influenza-szerű állapot. Ez veszélyes, mert könnyen átsiklunk felette – mégis ugyanolyan mértékű szívizom-károsodást okozhat és komoly szövődményekkel járhat.

