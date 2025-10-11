1 órája
Titkok egy nemescsói konyhából - így készül Kati zserbója
A Nemescsóban élő Hoch Sirson Andrásné Kati messzeföldön híres a házi süteményeiről, lakodalmakra is szokott sütni. A hagyományos ételek között tartják számon a zserbót, és ez a zserbó olyan mennyei zserbó, ami után bizony lehet sóhajtozni.
Fotó: Merklin Tímea
A nemescsói közösségi rendezvényeken mindig megjelennek a hagyományos ételek. Hoch Sirson Andrásné Kati minden alkalommal elkészíti ezt az ízekben gazdag süteményt. A zserbó Kati módra így készül.
- Ötven dkg lisztet veszek, négy tojásságáját, 2,5 dkg élesztőt és 25 dkg rámát. Ezt legyúrom, utána egy órát keleszteni kell. Majd négy cipót formálok belőle, és négy részre kisodrom. 25 dkg diót 25 dkg porcukorral összekeverek, teszek bele egy vaníliás cukrot.
Hagyományos ételek: a nagymamája is így készítette a zserbót
Hoch Sirson Andrásné Kati hozzáteszi a nemescsói recepthez: - Ezt a nagymamám is így szokta! Megkenek minden lapot baracklekvárral, megszórom ezzel a diós töltelékkel, és megsütöm. A végén a csokoládé mázat étcsokoládéból készítem.