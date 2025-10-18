Oroszlán Ádám és Ágoston Tamás: „Nemcsak megvédeni akarjuk a címet, hanem kettő szakácssapkára gyúrunk” 

Az étlapváltás napján érkezünk a tájba simuló panzió fenyőzöldre-barnára hangolt éttermébe: tizenkét fős társaságot várnak ebédre, ők lesznek az elsők, akik az új, őszi-téli menüsorból rendelnek. Beszélgetőtársainkban kellemes drukk van, de mi ez ahhoz képest, amit azon a nyári délelőttön éreztek, amikor kiderült, hogy szakácssapkát kaphat Ágoston Tamás séf és a Hajdina Étterem csapata a magyarországi Gault&Millau étteremkritikusaitól.

Ágoston Tamás, a Hajdina étterem séfje: "Míg nyáron vibrálóbbak a tányérok is, ilyenkor a matt, pasztell színek, az őszi erdő árnyalatai köszönnek vissza."

Fotó: Szendi Péter

Hajdina étterem: kitüntetés a Gault&Millau-tól

– A Balatonon ért a telefonhívás. A családdal voltunk a strandon, először föl sem fogtam, mi történt: a 2025/26. évi Magyar Étteremkalauz bemutató és díjátadó gálára hívtak Budapestre. Csak lassan tudatosult bennem, hogy miért. Hatalmas elismerés ért bennünket, és inspirációt kaptunk – leginkább a séfünk –, hogy még tovább tökéletesítsük az ételeinket. Egyben nyomás is nehezedik ránk: hogyan lehet a vendégtér miliőjét még magasabbra pozicionálni – mondja Oroszlán Ádám. Mindjárt meg is válaszolja: ami eddig is jó volt, azt nem engedik el. De további erőfeszítéseket tesznek: még inkább figyelnek majd a részletekre, ami a vendégfogadást és -kiszolgálást, a hangulatot vagy éppen a borválasztékot illeti.

Azt csináljuk, amit szeretünk és a legnagyobb szenvedéllyel

Egy kis panziótörténettel folytatjuk: Ádám édesapja, Oroszlán Zoltán vasvári származású, de Budapesten nőtt fel. 2009-ben tért vissza Vas megyébe a családdal, akkor vásárolták meg a Vendvidéken, Apátistvánfalván egy 7 hektáros erdő ölelésében található, korábban úttörő táborhelyként szolgáló ingatlant, és jelentős anyagi ráfordítással alakították át, majd végre 2010 májusában nyitották ki kapuikat a vendégek előtt.

Oroszlán Ádám: "A Hajdina konyháját a kezdetektől a magyar hagyományok, valamint az Őrségben, Vendvidéken élő nemzetiségek kulináris öröksége és a természet közelsége inspirálja."

Fotó: Szendi Péter

– Nagy a családunk, a vasárnapi ebédekből indult minden: szeretünk jókat enni, beszélgetni és vendégül látni másokat. Nem voltunk jártasak a vendéglátásban, mint szakmában, élményeket viszont bőven szereztünk az útjainkon. Amit bel- és külföldön megtapasztaltunk, azt akartuk átadni a vendégeknek. Az étterem együtt nyitott a panzióval. Itt azt csinálhatjuk, amit szeretünk és ezt a legnagyobb szenvedéllyel. A Hajdina konyháját a kezdetektől a magyar hagyományok, valamint az Őrségben, Vendvidéken élő nemzetiségek kulináris öröksége és a természet közelsége inspirálja. Szükségünk volt egy szakemberre, aki az elképzeléseinket a hozzáadott értékével tudja támogatni, és vinni a hátán – mondja Ádám.