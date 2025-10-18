1 órája
Oroszlán Ádám és Ágoston Tamás: „Nemcsak megvédeni akarjuk a címet, hanem kettő szakácssapkára gyúrunk”
Egy étterem azzal tud fennmaradni, ha olyat ad, amit nem kap meg mindenhol a vendég, mondja az apátisvánfalvai Hajdina étterem tulajdonosa és séfje egy hónappal azután, hogy Gault&Millau szakácssapkát ítéltek oda nekik. Felocsúdtak-e már? Mi változott azóta, hogy a világ egyik legbefolyásosabb étteremkalauza ilyen rangos elismeréssel jutalmazta őket? Az Apát panzió éttermében ezt is megkérdeztük Oroszlán Ádámtól és Ágoston Tamástól.
Ágoston Tamás, a Hajdina étterem séfje: "Míg nyáron vibrálóbbak a tányérok is, ilyenkor a matt, pasztell színek, az őszi erdő árnyalatai köszönnek vissza."
Fotó: Szendi Péter
Az étlapváltás napján érkezünk a tájba simuló panzió fenyőzöldre-barnára hangolt éttermébe: tizenkét fős társaságot várnak ebédre, ők lesznek az elsők, akik az új, őszi-téli menüsorból rendelnek. Beszélgetőtársainkban kellemes drukk van, de mi ez ahhoz képest, amit azon a nyári délelőttön éreztek, amikor kiderült, hogy szakácssapkát kaphat Ágoston Tamás séf és a Hajdina Étterem csapata a magyarországi Gault&Millau étteremkritikusaitól.
Hajdina étterem: kitüntetés a Gault&Millau-tól
– A Balatonon ért a telefonhívás. A családdal voltunk a strandon, először föl sem fogtam, mi történt: a 2025/26. évi Magyar Étteremkalauz bemutató és díjátadó gálára hívtak Budapestre. Csak lassan tudatosult bennem, hogy miért. Hatalmas elismerés ért bennünket, és inspirációt kaptunk – leginkább a séfünk –, hogy még tovább tökéletesítsük az ételeinket. Egyben nyomás is nehezedik ránk: hogyan lehet a vendégtér miliőjét még magasabbra pozicionálni – mondja Oroszlán Ádám. Mindjárt meg is válaszolja: ami eddig is jó volt, azt nem engedik el. De további erőfeszítéseket tesznek: még inkább figyelnek majd a részletekre, ami a vendégfogadást és -kiszolgálást, a hangulatot vagy éppen a borválasztékot illeti.
Azt csináljuk, amit szeretünk és a legnagyobb szenvedéllyel
Egy kis panziótörténettel folytatjuk: Ádám édesapja, Oroszlán Zoltán vasvári származású, de Budapesten nőtt fel. 2009-ben tért vissza Vas megyébe a családdal, akkor vásárolták meg a Vendvidéken, Apátistvánfalván egy 7 hektáros erdő ölelésében található, korábban úttörő táborhelyként szolgáló ingatlant, és jelentős anyagi ráfordítással alakították át, majd végre 2010 májusában nyitották ki kapuikat a vendégek előtt.
– Nagy a családunk, a vasárnapi ebédekből indult minden: szeretünk jókat enni, beszélgetni és vendégül látni másokat. Nem voltunk jártasak a vendéglátásban, mint szakmában, élményeket viszont bőven szereztünk az útjainkon. Amit bel- és külföldön megtapasztaltunk, azt akartuk átadni a vendégeknek. Az étterem együtt nyitott a panzióval. Itt azt csinálhatjuk, amit szeretünk és ezt a legnagyobb szenvedéllyel. A Hajdina konyháját a kezdetektől a magyar hagyományok, valamint az Őrségben, Vendvidéken élő nemzetiségek kulináris öröksége és a természet közelsége inspirálja. Szükségünk volt egy szakemberre, aki az elképzeléseinket a hozzáadott értékével tudja támogatni, és vinni a hátán – mondja Ádám.
A vendégek szeme is jóllakjon, ne csak a gyomra
Első séfjük, Ágoston László volt. A szlovén nemzetiség által lakott településen kezdetben a hagyományosabb, magyaros ízek felé mentek el, néhány év után azonban változtattak. Az alapok megmaradtak, Ágoston Tamás (Lászlóval csak névrokonok) itt jött a képbe: a fogásokat úgy kellett tálalni, hogy a vendégek szeme is jóllakjon, ne csak a gyomra.
– Szezonális, minőségi, friss, helyi alapanyagokra és tradíciókra építő, de néha merészen újragondolt finomságok alkotják a menüsort. Olyan fogásokat is kínálunk, amiket nem kapnak meg mindenhol a vendégek, vagy amit otthon nem főznek. Csak egy példa az elsőre: a tarját szuvidáljuk, de a tarjából paprikás krumplira is kerül; s a másodikra: a báránycsülök. Persze van rántott hús és pörkölt is, csak máshogy néz ki az étel, mint ahogy megszoktuk. Ízekben ugyanolyan finomat kap a vendég – nyugtat meg Tamás, aki azért is szereti a munkahelyét, mert „van elég tere az önmegvalósításhoz”.
Milyen a jó séf?
– Zalából, Pötrétéről származom. Zalaegerszegen tanultam, focistának készültem általános iskolában, a családom nagy része vendéglátós. Végül kis kitérővel én is szakácsként végeztem. A sportból a kitartást, küzdeni tudást és a versenyszellemet a hivatásomba is átmentettem.
Főnöke szerint ahhoz, hogy valaki jó szakács vagy séf legyen, jó embernek is kell lennie. Tamás erről úgy gondolkodik: – Ez összetett dolog: lelki finomságra, szépérzékre, kreativitásra valóban szükség van a színek, ízek, a tálalás szempontjából. Én az ételkészítésnél először színekben gondolkodom, szeretem például a lilát a tányéron. Utána jön az: hogyan tudom elérni az elképzelt végeredményt az alapszabályokat betartva. Nagyon fontos még, hogy szívből készítjük az ételt, nem kapkodunk, a főzésre rászánjuk az időt. Egy szakács egész életét végigkíséri, amit otthonról hozott, amit ott evett. Azokat az ízeket akarja produkálni. Nálam az édesanyám a példa. Egy séfnek tudásra éhesnek is kell lennie. Igyekszem folyamatosan fejlődni, figyelem a kollégák munkáját, tőlük is sokat tanulok. Alázatra, türelemre is szükség van az alapanyagokkal, az étellel, a körülményekkel. S persze jó háttér és jó hangulat kell a munkához: nagyszerű csapatunk van, akik mindennap hozzátesznek a vendégelégedettséghez.
Az aktuális étlap összeállítása összeállítása többszöri kísérletezést igényel
Végül az aktuális étlapra vetünk egy pillantást, amelynek az összeállítása szezonális alapanyagoktól is függ és többszöri kísérletezést igényel. – A fogások alapanyagai között ott van a tök, a szilva, a körte, a nehezebb húsok, mélyebb ízek felé tolódunk ilyenkor: a csülök terrine füstölt csülökből készül. Míg nyáron vibrálóbbak a tányérok is, ilyenkor a matt, pasztell színek, az őszi erdő árnyalatai köszönnek vissza. Névadónk, a hajdina – intenzív ízű álgabona – állandó szereplője minden étlapnak. Aktuálisan tejfölös-gombás libazúza-levest kínálunk hajdinával és csirkemell steaket zsályás édesburgonyával, kéksajttal, körtével – azon is van puffasztott hajdina. S hogy miért nem szerepel túl sok fogás az étlapon? Komolyan kell venniük az alapanyaggal való észszerű gazdálkodást is, nem szabad pazarolni – mondják.
Szakácssapkák jelölik az éttermek által elért kiemelkedő eredményeket
A Gault&Millau rendszerében egy ikonikus jelzésrendszer, a toques, avagy szakácssapkák jelölik az éttermek által elért kiemelkedő eredményeket. A vendéglátóhelyeknek odaítélt szakácssapkák száma 1 és 5 között mozog, ezek száma
- az étkezési élmény minőségét és
- az étterem kreativitását tükrözi.
A szakácssapkák maximálisan elérhető száma 5, ami a francia étteremkalauz rendszerében lényegében a tökéletességet jelenti. A Hajdina étterem esetében fél ponton múlt a kettő szakácssapka: 12,5 pontot kaptak az inkognitóban náluk járt étteremtesztelőktől.
Az étteremkalauzban már szereplő helyeknek meg kell védeniük pozíciójukat – azok az éttermek, amelyek dolgoznak a hiányosságaik javításán, legközelebb magasabb pozíciót érhetnek el. A vendvidéki családi étterem nemcsak megvédeni akarja a címet, hanem „kettő szakácssapkára gyúrnak”. A vendégeket úgy invitálják: „A Gault&Millau kitüntetett minket. Gyertek, kóstoljátok meg a főztünket, vajon igazuk volt-e.”