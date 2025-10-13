október 13., hétfő

Ede, Kálmán névnap

Búcsú

1 órája

Gyász: oszlopos tagját búcsúztatja a Hali-tábor

Címkék#Hali-táborban#gyász#Szombathelyi Haladás

Vaol.hu
Gyász: oszlopos tagját búcsúztatja a Hali-tábor

Forrás: Facebook/Szombathelyi Haladás

Sokak által ismert és kedvelt, régi, oszlopos tagját búcsúztatja a Haladás-tábor.

Sokak által ismert és kedvelt, régi, oszlopos tagját búcsúztatja a Haladás-tábor.
Sokak által ismert és kedvelt, régi, oszlopos tagját búcsúztatja a Haladás-tábor.
Forrás: Shutterstock

Gyászol a Haladás-tábor

A Szombathelyi Haladás közösségi oldalán is megemlékeztek róla:

Az égi Hali-táborban szurkol tovább... Nyugodj békében, Ildi!

 - írták. A kommentek között sorban búcsúznak a Hali szurkolók, felelevenítve a közös szurkolásokat, gólörömöket, emlékeket.

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
