Búcsú
1 órája
Gyász: oszlopos tagját búcsúztatja a Hali-tábor
Forrás: Facebook/Szombathelyi Haladás
Sokak által ismert és kedvelt, régi, oszlopos tagját búcsúztatja a Haladás-tábor.
Gyászol a Haladás-tábor
A Szombathelyi Haladás közösségi oldalán is megemlékeztek róla:
Az égi Hali-táborban szurkol tovább... Nyugodj békében, Ildi!
- írták. A kommentek között sorban búcsúznak a Hali szurkolók, felelevenítve a közös szurkolásokat, gólörömöket, emlékeket.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre