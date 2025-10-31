október 31., péntek

Nem hagyják az utolsó pillanatokra a beszerzést.

1 órája

Borzongásra vágysz Halloween idején? Nézd meg Vépen ezt a Jókai utcai házat

Címkék#Jókai utcában#Kiss Hajnalkáék#kapubejárat#olívafa#dekoráció

Tavaly ők nyerték halloween idején a legtökösebb vépi porta címet, és az idén sem adták alább: Kiss Hajnalkáék családi házának kültéri dekorációja láttán lelassítanak az autók, hosszan bámészkodnak a gyalogosok.

Tóth Katalin

Kísértetjárta otthon benyomását kelti Vépen a Jókai utcai ház, de nem hiányoznak belőle a mókás és a mesebeli elemek sem, írtuk egy évvel ezelőtt. Az idén, ha lehet, még borzongatóbb a halloweeni díszlet, a régi darabok mellett új szerzeményekkel. 

Halloween Kiss Hajnalkáék családi házánál Vépen.
Halloween Kiss Hajnalkáék családi házánál Vépen.
Fotó: Szendi Péter

Halloweeni borzongás Vépen a Jókai utcában

A kapubejáratnál faragott tökök és szellemek vigyorognak, üdvözölnek. A kapun belül ijesztőbb világ tárul fel: ott gigantikus pókhálón pókok másznak fel, még az olívafán is pókháló feszül, damilon csontvázak, szellemek riogatnak. 

A kapun belül ijesztőbb világ tárul fel.
Fotó: Szendi Péter

Kiderült: Hajniék nem hagyják az utolsó pillanatokra a dizájnos díszítés beszerzését. – Előfordul, hogy már szeptemberben vásárolunk a halloweenre. Ha külföldön, Ausztriában vagy Szlovéniában meglátunk egy-egy jópofa darabot, annak muszáj velünk jönnie – árulja el. Múlt vasárnap került a helyére minden halloweent idéző elem, és mindenszentekig leszedik őket a háziak. Péntek este még egy kis összejövetelt is tartanak a barátoknak, utcabelieknek. 

Borzongásra vágysz Halloween idején?

Fotók: Szendi Péter

 

