Borzongásra vágysz Halloween idején? Nézd meg Vépen ezt a Jókai utcai házat

Kísértetjárta otthon benyomását kelti Vépen a Jókai utcai ház, de nem hiányoznak belőle a mókás és a mesebeli elemek sem, írtuk egy évvel ezelőtt. Az idén, ha lehet, még borzongatóbb a halloweeni díszlet, a régi darabok mellett új szerzeményekkel.

Halloween Kiss Hajnalkáék családi házánál Vépen.

Fotó: Szendi Péter

Halloweeni borzongás Vépen a Jókai utcában

A kapubejáratnál faragott tökök és szellemek vigyorognak, üdvözölnek. A kapun belül ijesztőbb világ tárul fel: ott gigantikus pókhálón pókok másznak fel, még az olívafán is pókháló feszül, damilon csontvázak, szellemek riogatnak.

A kapun belül ijesztőbb világ tárul fel.

Fotó: Szendi Péter

Kiderült: Hajniék nem hagyják az utolsó pillanatokra a dizájnos díszítés beszerzését. – Előfordul, hogy már szeptemberben vásárolunk a halloweenre. Ha külföldön, Ausztriában vagy Szlovéniában meglátunk egy-egy jópofa darabot, annak muszáj velünk jönnie – árulja el. Múlt vasárnap került a helyére minden halloweent idéző elem, és mindenszentekig leszedik őket a háziak. Péntek este még egy kis összejövetelt is tartanak a barátoknak, utcabelieknek.