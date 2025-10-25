1 órája
Már fekete lángost is lehet kapni Szombathelyen: leteszteltük! - videó
Közeledik Halloween, és Szombathelyen, valamint a megyében is egyre több helyen készülnek a hétvégi bulikra.
A városban szinte mindenhol lesz valamilyen Halloween-program: gyerekeknek szervezett kézműves-foglalkozások, jelmezes felvonulások, tematikus estek és ijesztően jó hangulatú bulik.A vendéglátósok sem maradnak ki az ünnepi készülődésből — sokan különleges édességekkel, tematikus menükkel, vagy éppen meglepő újdonságokkal készülnek. És bizony, egy ilyen különlegességre mi is felkaptuk a fejünket: Szombathely egyik lángosozójában ugyanis fekete lángost is sütnek. Nem vicc! Tényleg fekete!
Halloweeni őrület: fekete lángost sütnek Szombathely egyik lángosozójában
Kíváncsiságból meg is kóstoltuk, természetesen a kisfiammal együtt — hiszen ez mégiscsak a gyerekek bulija. Ízre olyan, mint a klasszikus krumplis lángos, kívül ropogós, belül puha, csak éppen fekete. A gyerek azóta bárkinek elmeséli, hogy ő már evett „fekete lángost” — és tényleg, élménynek sem utolsó.
Szóval, ha a Szombathelyen vagy a környékén jársz, érdemes körbenézni: idén a Halloween nemcsak ijesztő, hanem kifejezetten ízes is lesz.