október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halloweeni őrület

1 órája

Már fekete lángost is lehet kapni Szombathelyen: leteszteltük! - videó

Címkék#szombathely#lángos#fekete#halloween

Közeledik Halloween, és Szombathelyen, valamint a megyében is egyre több helyen készülnek a hétvégi bulikra.

Vaol.hu

A városban szinte mindenhol lesz valamilyen Halloween-program: gyerekeknek szervezett kézműves-foglalkozások, jelmezes felvonulások, tematikus estek és ijesztően jó hangulatú bulik.A vendéglátósok sem maradnak ki az ünnepi készülődésből — sokan különleges édességekkel, tematikus menükkel, vagy éppen meglepő újdonságokkal készülnek. És bizony, egy ilyen különlegességre mi is felkaptuk a fejünket: Szombathely egyik lángosozójában ugyanis fekete lángost is sütnek. Nem vicc! Tényleg fekete!

Halloweeni újítás: Fekete lángost is sütnek az egyik szombathelyi lángosozóban
Halloweeni újítás: Fekete lángost is sütnek az egyik szombathelyi lángosozóban
Forrás: vaol.hu

Halloweeni őrület: fekete lángost sütnek Szombathely egyik lángosozójában

Kíváncsiságból meg is kóstoltuk, természetesen a kisfiammal együtt — hiszen ez mégiscsak a gyerekek bulija. Ízre olyan, mint a klasszikus krumplis lángos, kívül ropogós, belül puha, csak éppen fekete. A gyerek azóta bárkinek elmeséli, hogy ő már evett „fekete lángost” — és tényleg, élménynek sem utolsó.

Szóval, ha a Szombathelyen vagy a környékén jársz, érdemes körbenézni: idén a Halloween nemcsak ijesztő, hanem kifejezetten ízes is lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu