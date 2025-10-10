Fogynak a halloween kellékek és a dekorációk - siessen, aki felszerelné magát a rémület éjszakájára!

A Viktória utcai Szombathely Center KIK-ben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a halloween tematika majdnem teljesen kifogyott még a nyáron, és augusztus óta karácsony van. Elöl és kívül van még pár holmi.

A karácsony kellékei mellett még válogathatunk a halloween dekorációk erősen megfogyatkozott temékeiből. Fotó: Merklin Tímea

Ami maradt a KIK halloween 2025 kínálatában mint halloween dekoráció vagy halloween kellék: hajpánt denevérszárnyakkal 430, tökös hajpánt 600 forint. A műanyag vámpírfogsor 350, a koponyás hajgumi 430, a vörös kesztyű hosszú fekete körmökkel 1000, a neccharisnya szintén 1000 forintba kerül. A rémület éjszakája nélkülözhetetlen kelléke lehet a műanyagbalt -amivel kellően lehet ijesztgetni másokat -, ez 600 forint, a boszis cukorkagyűjtő tarisznya lila színben zöld arccal 600 forint. A neonzöld pókháló 2 darabos szettben 750, a halloween alapdarabja lehet a sírkő-lufi, ez 500 forint, a múmia-lufi foszló tekercseléssel, illetve a kis pókok kis pókhálókkal 350 forintot kóstálnak. A hideglelésre okot adó műszemgolyók (10 db) 430 forintért kaphatók, a „kiver a víz tőle” jellegű koponya-maszk 350-ért, és tulajdonképpen a bolondnak is megéri a 40 darab fekete minipók 430-ért. A rémület éjszakája talán nem telhet el a kaszás halál megjelenítése nélkül: a műanyag kasza 3 részből 600, az ördög villája 4 részben 600 forint. A Happy Halloween posztószemüveg 430 forint.

A KIK halloween 2025 kínálatában a Happy Halloween posztószemüveg 430 forint. Fotó: Merklin Tímea

A KIK előtti tárlóban kutatva találtunk pár iszonytató halloween-kelléket: horrorisztikus kézhosszabbítást 1000 forintért, csonkolt művégtagokat, melyek között a véres kéz és/vagy láb darabja is mindössze 750 forint. Aki boszinak kíván öltözni a rémület éjszakáján, kaphat fényes kalapkát 430 forintért. Aki az étkezéshez is használna valamilyen tematikus díszítést, halloween dekorációt: a tökös szalvéta mindössze 550 forint.

A rémület éjszakája nem telhet el ilyen karhosszabbító, hosszú, zöld műanyagkéz nélkül, az ára: 1000 forint. Az alapdarab a KIK halloween 2025 kínálatában található. Fotó: Merklin Tímea

Halloween 2025 kellékek és dekoációk

A Szombathely Center Pepco halloween 2025 repertoárján a halloween ünnepre való ijesztő maszkok 650- 1000 forintba kerülnek, van rémes bohóc, halálfej, Sikoly, egyébként pedig itt is karácsony van már, vagyis a Pepco tulajdonképpen együtt kínálja a két ünnep kellékeit.