57 perce
Fogynak a halloween kellékek és a dekorációk - siessen, aki felszerelné magát a rémület éjszakájára!
Majdnem lecsúsztuk az október 31-én esedékes halloween ünnephez való bevásárlási lehetőségeket, pedig még alig léptünk be az októberbe. A Szombathely Center két boltjában jártunk, és meglepve tapasztaltuk, hogy van, ahol már szinte hiánycikk halloween (rémület éjszakája) témájú tárgy, és már karácsony van. Megnéztük a KIK halloween 2025 és a Pepco halloween 2025 kínálatát.
Fotó: Merklin Tímea
A Viktória utcai Szombathely Center KIK-ben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a halloween tematika majdnem teljesen kifogyott még a nyáron, és augusztus óta karácsony van. Elöl és kívül van még pár holmi.
Ami maradt a KIK halloween 2025 kínálatában mint halloween dekoráció vagy halloween kellék: hajpánt denevérszárnyakkal 430, tökös hajpánt 600 forint. A műanyag vámpírfogsor 350, a koponyás hajgumi 430, a vörös kesztyű hosszú fekete körmökkel 1000, a neccharisnya szintén 1000 forintba kerül. A rémület éjszakája nélkülözhetetlen kelléke lehet a műanyagbalt -amivel kellően lehet ijesztgetni másokat -, ez 600 forint, a boszis cukorkagyűjtő tarisznya lila színben zöld arccal 600 forint. A neonzöld pókháló 2 darabos szettben 750, a halloween alapdarabja lehet a sírkő-lufi, ez 500 forint, a múmia-lufi foszló tekercseléssel, illetve a kis pókok kis pókhálókkal 350 forintot kóstálnak. A hideglelésre okot adó műszemgolyók (10 db) 430 forintért kaphatók, a „kiver a víz tőle” jellegű koponya-maszk 350-ért, és tulajdonképpen a bolondnak is megéri a 40 darab fekete minipók 430-ért. A rémület éjszakája talán nem telhet el a kaszás halál megjelenítése nélkül: a műanyag kasza 3 részből 600, az ördög villája 4 részben 600 forint. A Happy Halloween posztószemüveg 430 forint.
A KIK előtti tárlóban kutatva találtunk pár iszonytató halloween-kelléket: horrorisztikus kézhosszabbítást 1000 forintért, csonkolt művégtagokat, melyek között a véres kéz és/vagy láb darabja is mindössze 750 forint. Aki boszinak kíván öltözni a rémület éjszakáján, kaphat fényes kalapkát 430 forintért. Aki az étkezéshez is használna valamilyen tematikus díszítést, halloween dekorációt: a tökös szalvéta mindössze 550 forint.
Halloween 2025 kellékek és dekoációk
A Szombathely Center Pepco halloween 2025 repertoárján a halloween ünnepre való ijesztő maszkok 650- 1000 forintba kerülnek, van rémes bohóc, halálfej, Sikoly, egyébként pedig itt is karácsony van már, vagyis a Pepco tulajdonképpen együtt kínálja a két ünnep kellékeit.
A halloween nem telhet el narancsszínű tökpárna nélkül (1800 forint), a denevér-párna szintén 1800, a kaszás kísértet-párna 3200 forint. Érdekeség a gyerekeknek: vannak halloween tematikájú szívószálak is. A pókhálós asztalterítő 750, a koponyapohár szívószállal 650, a tökös szalvéta itt 400 forint. A tökös mécsestartó 650, az óriási halloween-masni 750, a kisméretű csontváz 550, a kísértetbáb 3200. Feltétlenül kell egy fekete koponya csattogó állkapoccsal, ez 750 forint, a piros fényes denevérszárnyak 1500 forintba kerülnek. Nehéz dönteni, mert a fekete áttetsző is ennyi.
Időben szerezzük be a halloween fontos kellékeit!
Szóval, igyekezni kell, mert mindennap fogynak a halloween kellékei, nehogy felszerelés nélkül maradjunk a rémület éjszakáján, ha meglepnénk embertársainkat!