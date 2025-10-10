október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ősz

57 perce

Fogynak a halloween kellékek és a dekorációk - siessen, aki felszerelné magát a rémület éjszakájára!

Címkék#halloween kellék#rémület éjszaka#KIK#Pepco#dekoráció

Majdnem lecsúsztuk az október 31-én esedékes halloween ünnephez való bevásárlási lehetőségeket, pedig még alig léptünk be az októberbe. A Szombathely Center két boltjában jártunk, és meglepve tapasztaltuk, hogy van, ahol már szinte hiánycikk halloween (rémület éjszakája) témájú tárgy, és már karácsony van. Megnéztük a KIK halloween 2025 és a Pepco halloween 2025 kínálatát.

Merklin Tímea
Fogynak a halloween kellékek és a dekorációk - siessen, aki felszerelné magát a rémület éjszakájára!

Fotó: Merklin Tímea

A Viktória utcai Szombathely Center KIK-ben azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a halloween tematika majdnem teljesen kifogyott még a nyáron, és augusztus óta karácsony van. Elöl és kívül van még pár holmi. 

halloween
A karácsony kellékei mellett még válogathatunk a halloween dekorációk erősen megfogyatkozott temékeiből. Fotó: Merklin Tímea

Ami maradt a KIK halloween 2025 kínálatában mint halloween dekoráció vagy halloween kellék: hajpánt denevérszárnyakkal 430,  tökös hajpánt 600 forint. A műanyag vámpírfogsor 350, a koponyás hajgumi 430, a vörös kesztyű hosszú fekete körmökkel 1000, a neccharisnya szintén 1000 forintba kerül. A rémület éjszakája nélkülözhetetlen kelléke lehet a műanyagbalt -amivel kellően lehet ijesztgetni másokat -, ez 600 forint, a boszis cukorkagyűjtő tarisznya lila színben zöld arccal 600 forint. A neonzöld pókháló 2 darabos szettben 750, a halloween alapdarabja lehet a sírkő-lufi, ez 500 forint, a múmia-lufi foszló tekercseléssel, illetve a kis pókok kis pókhálókkal 350 forintot kóstálnak. A hideglelésre okot adó műszemgolyók  (10 db) 430 forintért kaphatók, a „kiver a víz tőle” jellegű koponya-maszk 350-ért, és tulajdonképpen a bolondnak is megéri a 40 darab fekete minipók 430-ért. A rémület éjszakája talán nem telhet el a kaszás halál megjelenítése nélkül: a műanyag kasza 3 részből 600, az ördög villája 4 részben 600 forint. A Happy Halloween posztószemüveg 430 forint. 

halloween
A KIK halloween 2025 kínálatában a Happy Halloween posztószemüveg 430 forint. Fotó: Merklin Tímea

A KIK előtti tárlóban kutatva találtunk pár iszonytató halloween-kelléket: horrorisztikus kézhosszabbítást 1000 forintért, csonkolt művégtagokat, melyek között a véres kéz és/vagy láb darabja is mindössze 750 forint. Aki boszinak kíván öltözni a rémület éjszakáján, kaphat fényes kalapkát 430 forintért. Aki az étkezéshez is használna valamilyen tematikus díszítést, halloween dekorációt: a tökös szalvéta mindössze 550 forint. 

halloween
A rémület éjszakája nem telhet el ilyen karhosszabbító, hosszú, zöld műanyagkéz nélkül, az ára: 1000 forint. Az alapdarab a KIK halloween 2025 kínálatában található. Fotó: Merklin Tímea

Halloween 2025 kellékek és dekoációk

A Szombathely Center Pepco halloween 2025 repertoárján a halloween ünnepre való ijesztő maszkok 650- 1000 forintba kerülnek, van rémes bohóc, halálfej, Sikoly, egyébként pedig itt is karácsony van már, vagyis a Pepco tulajdonképpen együtt kínálja a két ünnep kellékeit. 

Tökös kis díszek a Pepco halloween 2025 őszi kínálatából. Fotó: Merklin Tímea

A halloween nem telhet el narancsszínű tökpárna nélkül (1800 forint), a denevér-párna szintén 1800, a kaszás kísértet-párna 3200 forint. Érdekeség a gyerekeknek: vannak halloween tematikájú szívószálak is.  A pókhálós asztalterítő 750, a koponyapohár szívószállal 650, a tökös szalvéta itt 400 forint. A tökös mécsestartó 650, az óriási halloween-masni 750, a kisméretű csontváz 550, a kísértetbáb 3200. Feltétlenül kell egy fekete koponya csattogó állkapoccsal, ez 750 forint, a piros fényes denevérszárnyak 1500 forintba kerülnek. Nehéz dönteni, mert a fekete áttetsző is ennyi.

halloween
A Pepco halloween 2025 repertoárján szerepelnek ezek a nélkülözhetetlen darabok, amelyek közt figyelemre méltó a fekete koponya (balról) csattogó állkapoccsal. Az ára: 750 forint.                        Fotó: Merklin Tímea

Időben szerezzük be a halloween fontos kellékeit!

Szóval, igyekezni kell, mert mindennap fogynak a halloween kellékei, nehogy felszerelés nélkül maradjunk a rémület éjszakáján, ha meglepnénk embertársainkat!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu