1 órája
Csokit vagy csalunk! – Rémesen jó hangulatban halloweenezett Táplánszentkereszt - sok fotóval
Boszorkányok, vámpírok, szellemek és szuperhősök lepték el Táplánszentkereszt utcáit: negyedik alkalommal rendezte meg a falu a „Csokit vagy csalunk!” Halloween-sétát, ami idén is hatalmas sikert aratott.
Remekül telt a Halloween a vasi faluban
Fotó: KSZ
Egyre több magyar településen terjed el az amerikai eredetű Halloween-hagyomány, de kevés helyen ölt akkora közösségi formát, mint Táplánszentkereszten. A faluban idén már negyedik alkalommal rendezték meg a „Csokit vagy csalunk!” programot, amely szó szerint megmozgatta a lakosságot: délután öttől este nyolcig kicsik és nagyok jártak házról házra, hogy begyűjtsék az édességeket – persze csak a legbátrabbak mertek megállni a rémisztően feldíszített portáknál.
Berobbant a Halloween Táplánszentkeresztre
A falu szinte teljesen átváltozott egy este erejéig: pókhálók, világító tökök, denevérek és ijesztő figurák várták az apró kalandorokat. A program iránti lelkesedés idén is hatalmas volt – több mint ötven ház került fel a „rémtérképre”, vagyis ennyi helyen kaphattak csokit a jelmezes látogatók. A lakók nemcsak dekorációval, hanem bőséges édességkínálattal is készültek a gyerekeknek.
Halloween Táplánszentkereszten: ilyen volt a Csokit vagy csalunkFotók: Kóbor Szonja
A jelmezek is rendkívül változatosra sikeredtek: voltak boszorkányok, zombik, kisördögök, tündérek, és természetesen néhány mini Batman is. A legtöbben szüleik kíséretében járták a falut, az állomásokon pedig nem csak a gyerekekre gondoltak – a felnőtteket sok helyen forralt borral, házi sütivel vagy egy-egy kupica pálinkával vendégelték meg.
Az este azonban nem ért véget a cukorkagyűjtéssel: a Művelődési Házban Halloween buli várta a résztvevőket, ahol DJ gondoskodott a zenéről, az önkormányzat pedig zsíros deszkával és büfével várta a vendégeket. A nagyterem teljesen megtelt – alig lehetett elférni a táncoló, jelmezes tömegben.
Helyi anyukák álmodták meg
Dávid-Tóth Andrea művelődésszervező elmondta, hogy a „Csokit vagy csalunk” séta Táplánszentkereszten magánkezdeményezésként, helyi anyukák összefogásából indult.
– „Győr-Moson -Sopron megyében látták a programot, és azt mondták: ez annyira aranyos, miért ne lehetne nálunk is? Felkaroltam az ötletet, és szépen lassan kialakult a tápláni változat” – mesélte.
Az évek során a rendezvény egyre népszerűbbé vált, ezért a szervezés is átgondoltabb lett.
– A települést több körzetre osztottuk, hogy a gyerekek könnyen bejárhassák a házakat. Készítünk egy ‘rémtérképet’, amin minden jelentkező ház rajta van. A séta előtt a családok regisztrálnak, így meg tudjuk mondani az állomások tulajdonosainak, hány gyerek várható – ez sokat segít a készülődésben.
Idén 52 ház jelentkezett állomásként, és mintegy 360 gyereket regisztráltak a szervezők. A helyiek mellett egyre több falun kívüli is érdeklődik, de Andrea hangsúlyozta: „Ez a program elsősorban a tápláni gyerekeknek és családoknak szól. Az a legfontosabb, hogy helyben közösséget építsünk.”
Az eredmény pedig magáért beszél: a gyerekeknek évről-évre hatalmas élmény a jelmezes cukorkavadászat, ahogy a különböző családokat is összekovácsolja ez az este, így közösségformáló szerepet is betölt a halloweeni rendezvény.
Fekete lángos Szombathelyen, Simon-Júdás vásár, Vasban a Lidl mozgóboltja, súlyos balesetek - fotók, videó