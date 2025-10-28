Csokit vagy csalunk! – Rémesen jó hangulatban halloweenezett Táplánszentkereszt - sok fotóval

A jelmezek is rendkívül változatosra sikeredtek: voltak boszorkányok, zombik, kisördögök, tündérek, és természetesen néhány mini Batman is. A legtöbben szüleik kíséretében járták a falut, az állomásokon pedig nem csak a gyerekekre gondoltak – a felnőtteket sok helyen forralt borral, házi sütivel vagy egy-egy kupica pálinkával vendégelték meg.

Az este azonban nem ért véget a cukorkagyűjtéssel: a Művelődési Házban Halloween buli várta a résztvevőket, ahol DJ gondoskodott a zenéről, az önkormányzat pedig zsíros deszkával és büfével várta a vendégeket. A nagyterem teljesen megtelt – alig lehetett elférni a táncoló, jelmezes tömegben.

Helyi anyukák álmodták meg

Dávid-Tóth Andrea művelődésszervező elmondta, hogy a „Csokit vagy csalunk” séta Táplánszentkereszten magánkezdeményezésként, helyi anyukák összefogásából indult.

– „Győr-Moson -Sopron megyében látták a programot, és azt mondták: ez annyira aranyos, miért ne lehetne nálunk is? Felkaroltam az ötletet, és szépen lassan kialakult a tápláni változat” – mesélte.

Az évek során a rendezvény egyre népszerűbbé vált, ezért a szervezés is átgondoltabb lett.

– A települést több körzetre osztottuk, hogy a gyerekek könnyen bejárhassák a házakat. Készítünk egy ‘rémtérképet’, amin minden jelentkező ház rajta van. A séta előtt a családok regisztrálnak, így meg tudjuk mondani az állomások tulajdonosainak, hány gyerek várható – ez sokat segít a készülődésben.

Idén 52 ház jelentkezett állomásként, és mintegy 360 gyereket regisztráltak a szervezők. A helyiek mellett egyre több falun kívüli is érdeklődik, de Andrea hangsúlyozta: „Ez a program elsősorban a tápláni gyerekeknek és családoknak szól. Az a legfontosabb, hogy helyben közösséget építsünk.”