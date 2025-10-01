Halott újszülöttet találtak a nyílt utcán Grazban

Egész Ausztria megdöbbent a hírtől, ami kedden kora délután derült ki: egy újszülött élettelen testét találták meg Graz egy kertvárosi részének egyik garázsán. Egy járókelő vette észre az épület tetején a halott újszülöttet, pár óra alatt meghalt. Teljesen meztelen volt... - írja az osztrák hírügynökségre hivatkozva az ORF.

Szörnyű, ami történt: halott újszülöttet találtak Grazban

Halott újszülött Grazban, az édesanya mindent beismert

A fiatal anya azt állította, nem vette észre, hogy terhes, s meglepte, hogy beindult a szülés. A terhességről a 20 éves nő családja sem tudott, akikkel együtt élt. A kisfiút egyedül hozta világra hétfő este. Azt mondta, pánikba esett és meg akart szabadulni a gyermektől – közölte a rendőrség szóvivője. Az ügyészség elrendelte az anya letartóztatását.