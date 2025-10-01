október 1., szerda

Felfoghatatlan

Halott újszülöttet találtak a nyílt utcán Grazban

Az egészséges kisfiú csak néhány órát élt. Egy garázs tetején vette észre a kisbabát egy járókelő. Az édesanyja beismerte, hogy a halott újszülött az ő gyermeke, azonnal letartóztatták.

Vaol.hu

Egész Ausztria megdöbbent a hírtől, ami kedden kora délután derült ki: egy újszülött élettelen testét találták meg Graz egy kertvárosi részének egyik garázsán. Egy járókelő vette észre az épület tetején a halott újszülöttet, pár óra alatt meghalt. Teljesen meztelen volt... - írja az osztrák hírügynökségre hivatkozva az ORF.

halott újszülött
Szörnyű, ami történt: halott újszülöttet találtak Grazban
Forrás: Shutterstock

Halott újszülött Grazban, az édesanya mindent beismert

A fiatal anya azt állította, nem vette észre, hogy terhes, s meglepte, hogy beindult a szülés. A terhességről a 20 éves nő családja sem tudott, akikkel együtt élt. A kisfiút egyedül hozta világra hétfő este. Azt mondta, pánikba esett és meg akart szabadulni a gyermektől – közölte a rendőrség szóvivője. Az ügyészség elrendelte az anya letartóztatását. 

Hazánkban is több megrázó csecsemőgyilkosság történt

Magyarországon az elmúlt hónapban három kisbaba is meghalt. Augusztus 20-án a Tolna vármegyei Nagydorogon eltűntként kerestek egy kéthetes csecsemőt. A kisfiú holttestét később egy erdő melletti kukoricásnál találták meg. A hónap elején Miskén történt tragédia, a 24 éves férfit, akit a rendőrség a mindössze 22 hónapos kislány halála miatt körözött, alig egy nap alatt elfogták. Budapesten egy kínai férfit vettek őrizetbe, aki azt állította, hogy a párhetes kisbabájuk kiesett a kezéből és meghalt.

 

 

