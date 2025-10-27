1 órája
Halottak napja Szombathelyen: forgalmi-rendváltozások jönnek - minden, amit tudni érdemes
Hamarosan jelentősen változik a forgalmi rend Szombathelyen, elsősorban a Jáki úti temető környékén. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!
A Vas Megyei Temetkezési Kft. a halottak napi új forgalmirend-változásokkal és temetői behajtásokkal kapcsolatosan juttatott el közleményt portálunkhoz. Itt vannak a legfontosabb tudnivalók:
Halottak napja Szombathelyen
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vas Megyei Temetkezési Kft. a Jáki úti központi temetőbe gépkocsival történő behajtást az alábbiak szerint engedélyezi:
- 2025. október 27-én hétfőn, október 28-án kedden, és október 29-én szerdán 7-10 óráig, valamint 16-18 óráig (munkanap)
- 2025. október 30-án csütörtökön, október 31-én pénteken, november 1-én szombaton és november 2-án vasárnap de. 6 órától 12 óráig
- 2025. november 3-án hétfőn 7-10 óráig, valamint 16-18 óráig (munkanap)
A gépkocsival közlekedőktől kellő türelmet, toleranciát kérünk.
Október 30-án, 31-én és november 1-én, 2-án gépkocsival behajthatnak mindazok, akik erre jogosító engedéllyel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek, de életkoruk és fizikai állapotuk, mozgáskorlátozottságuk azt indokolttá és szükségessé teszi.
Fentiek betartását a rendőrséggel együttműködve a Temetkezési Kft. dolgozói a főbejáratnál szigorúan ellenőrzik.
Mint írják, október 30-án, 31-én és november 1-én, 2-án behajtani csak a Főkapun, távozni viszont a Ravatali, illetve a Perinti kapunál lehet.
Gyalogos forgalom:
a Jáki úti temetőbe (kapuk nyitvatartási ideje):
- 2025. október 30- 31. és november 1-2.:
- Főkapu, Ravatali és Perinti kapu: 6 órától 20 óráig
- 2025. október 27-29., hétfőtől szerdáig :
- Főkapu: 6 órától 20 óráig, Ravatali, Perinti kapu: 8 órától 18 óráig
2025. október 31-én, és november 1-én az ingyenes temetői járat balesetveszély elkerülése miatt NEM közlekedik. 2025. november 1-én, szombaton 8 órától 16 óráig az ügyfélszolgálaton ügyeletet tartanak.
Forgalmirend-változás:
2025. október 30-án 12 órától 2025. november 3-án reggel 8 óráig forgalomkorlátozás, illetve forgalmirend-változás lesz a Jáki és az Alsóhegyi úton. Az Alsóhegyi úton, Irinyi János, Fábián Gyula és Rozmaring utcában egyirányú forgalom és megállási tilalom lesz!
2025. október 30-án, október 31-én, november 1-én és november 2-án a következő forgalmi rend lép érvénybe:
- A Jáki úti temetőbe személygépkocsival való BEHAJTÁS: Jáki úton keresztül (körforgalomból a Hajnóczy J. utca felé kihajtva, majd az első úton jobbra a Főkapun keresztül)
- A Jáki úti temető megközelítése személygépkocsival: a Jáki úton, az Alsóhegyi úton és a Szent Quirinus utcán keresztül.(2025.10.30. 12 órától)
- A TAXIK és a menetrend szerint közlekedő buszok számára az Alsóhegyi úton kétirányú lesz a forgalom. (2025.10.30. 12 órától)
Felhívják a közlekedők figyelmét a megváltozott közlekedési rend betartására!
2025. november 1-én 16 órakor a Jáki úti temetőben, a Ravatalozó előtt megrendezésre kerül az Országos Mindenszenteki Mécsesgyújtás, melyre minden temetőlátogatót szeretettel várunk.