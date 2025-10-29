október 29., szerda

Figyelmeztetnek a vasi rendőrök, erre figyelj Halottak napján!

Hasznos tanácsokkal készültek a vasi rendőrök, hogy biztonságban teljen Mindenszentek hétvégéje.

Ezt javasolják a vasi rendőrök, hogy biztonságban teljen a Halottak napja és a Mindenszentek.

Forrás: MW/archív

Fotó: Dinya Magdolna

Fontos tudnivalókkal készültek a vasi rendőrök a hétvégére, hogy biztonságban teljen a Halottak napja és a Mindenszentek. Mint írják, az elkövetkezendő napokban sokan keresik fel hozzátartozóik sírját, így sokkal nagyobb forgalomra kell számítani az utakon, különösen a temetők környékén. Kiemelték: a sírkerteket óvatosan és türelemmel közelítsük meg, készüljünk fel arra, hogy megnövekedett autós és gyalogos forgalom van a környékükön. Figyeljünk értékeinkre, ne hagyjuk őket őrizetlenül sem az autóban, sem a temetőkben.

halottak napja
Ezt javasolják a vasi rendőrök, hogy biztonságban teljen a Halottak napja és a Mindenszentek.
Fotó: Dinya Magdolna / Forrás: MW/archív

Biztonságos Halottak napja és Mindenszentek: ezt javasolják a vasi rendőrök

Azt javasolják, aki teheti, válasszon tömegközlekedést, csökkentve ezzel az utakon lévő autók számát. Ha pedig gyalog indulunk el, mindig a gyalogátkelőhelyeket használjuk, ha estefelé látogatunk ki a temetőbe, viseljünk jól látható ruházatot.

 

