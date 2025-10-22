Itt a nagy őszi haltelepítés: pontyok után érkeznek a keszegek

Az ősz nem véletlenül a halasítások időszaka. Ilyenkor lehet biztonságosan halászni és szállítani az érzékenyebb halfajokat, - például a süllőt és a keszegféléket-, mert a vízhőmérséklet már megfelelően alacsony, így a halak jobban viselik a szállítást és az áttelepítést. Az év nagy részében elsősorban a ponty szállítása végezhető biztonságosan, azonban a süllő, keszeg és más őshonos fajok esetében a kora őszi–tél eleji időszak jelenti az ideális időpont - mondta el érdeklődésünkre Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. Hozzátette: ezzel egyidőben a tavakból lehalásszák a nevelt állományt, és megkezdődik a telepítésekre, illetve a karácsonyi árusításra való felkészülés. Az őszi haltelepítés Vasban is megkezdődött.

Őszi haltelepítés Vasban: számos halfaj számára ez az ideális időpont

Fotó:vasivizeken.hu

Az őszi halasítási program első ütemeként mintegy 2 900 kilogramm életerős, két nyaras dévérkeszeg került a vármegye kedvelt horgászvizeibe. A Tógazda Halászati Zrt. mikei telephelyéréről érkező halakból 350 kilogramm jutott a szombathelyi és a gencsapáti horgásztóba, további 400 kilogramm a Celldömölki Téglagyári és Park-tóba és a Vasvári tavakba, 450 kilogramm a Szombathelyi Csónakázó-tóba és az Újperinti kavicsbányatóba, továbbá 500 kilogramm a Csánigi kavicsbánya-tóba.

Haltelepítés Vasban: 50 ezer kis keszeg érkezett

Néhány nappal később a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) részéről, a Keszthelyi Georgikon Campus közreműködésével - a szövetséggel fennálló több éves együttműködés jegyében - előnevelt vegyes keszegeket telepítettek.

A hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervek teljesítésének célja mellett szövetségünk elkötelezett a – sajnos nem könnyű helyzetben lévő – kisvízfolyások halállományának fenntartásában és fejlesztésében.

Az állandó vízfolyással és víztesttel rendelkező patakjainknál ez nem is jelent problémát, azonban kispatakjaink többségének alacsony vízszintje nem minden évben és időszakban teszi lehetővé telepítésüket, ezért telepítési terveinkben opcionálisan telepíthető vízterületeknek minősülnek - mondta el Puskás Norbert.