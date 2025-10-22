1 órája
Itt a nagy őszi haltelepítés: pontyok után érkeznek a keszegek
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége mindig nagy hangsúlyt feketetett és fektet idén is az őshonos halállomány megőrzése és erősítése érdekében. Az elmúlt hetekben több ütemben nagy mennyiségű keszegféle érkezett a vasi vizekbe. Mutatjuk azt is, hol volt haltelepítés Vasban.
Az ősz nem véletlenül a halasítások időszaka. Ilyenkor lehet biztonságosan halászni és szállítani az érzékenyebb halfajokat, - például a süllőt és a keszegféléket-, mert a vízhőmérséklet már megfelelően alacsony, így a halak jobban viselik a szállítást és az áttelepítést. Az év nagy részében elsősorban a ponty szállítása végezhető biztonságosan, azonban a süllő, keszeg és más őshonos fajok esetében a kora őszi–tél eleji időszak jelenti az ideális időpont - mondta el érdeklődésünkre Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke. Hozzátette: ezzel egyidőben a tavakból lehalásszák a nevelt állományt, és megkezdődik a telepítésekre, illetve a karácsonyi árusításra való felkészülés. Az őszi haltelepítés Vasban is megkezdődött.
Az őszi halasítási program első ütemeként mintegy 2 900 kilogramm életerős, két nyaras dévérkeszeg került a vármegye kedvelt horgászvizeibe. A Tógazda Halászati Zrt. mikei telephelyéréről érkező halakból 350 kilogramm jutott a szombathelyi és a gencsapáti horgásztóba, további 400 kilogramm a Celldömölki Téglagyári és Park-tóba és a Vasvári tavakba, 450 kilogramm a Szombathelyi Csónakázó-tóba és az Újperinti kavicsbányatóba, továbbá 500 kilogramm a Csánigi kavicsbánya-tóba.
Haltelepítés Vasban: 50 ezer kis keszeg érkezett
Néhány nappal később a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) részéről, a Keszthelyi Georgikon Campus közreműködésével - a szövetséggel fennálló több éves együttműködés jegyében - előnevelt vegyes keszegeket telepítettek.
A hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervek teljesítésének célja mellett szövetségünk elkötelezett a – sajnos nem könnyű helyzetben lévő – kisvízfolyások halállományának fenntartásában és fejlesztésében.
Az állandó vízfolyással és víztesttel rendelkező patakjainknál ez nem is jelent problémát, azonban kispatakjaink többségének alacsony vízszintje nem minden évben és időszakban teszi lehetővé telepítésüket, ezért telepítési terveinkben opcionálisan telepíthető vízterületeknek minősülnek - mondta el Puskás Norbert.
Az 50.000 darab vegyes keszeg (dévér, karika, bodorka) szállítását Mesterházy József halgazdálkodási csoportvezetővel együtt Balassa Péter, a Halászmester Kft. ügyvezetője végezte. A telepítés elsősorban a Rábát és a folyóba torkolló vízfolyásokat– a Csörnöc-Herpenyőt, a Pinkát –, valamint több kisvízfolyást érintett.
Puskás Norbert szólt arról is, az ilyen kis méretű halfajok megmaradásáról – a vízterületek jellege, valamint a rendelkezésre álló táplálék mennyisége és minősége függvényében – eltérnek a vélemények és tapasztalatok, azonban a kisvízfolyások halállományának érdekében mindenképpen örülnek a lehetőségnek.
Pályázatnak köszönhetően október 17-én folytatódott a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének kezelésében lévő horgászvizek dévérkeszeg-telepítése. A hivatásos halőr felügyelete mellett a
- Püspökmolnári kavicsbánya-tóba és a Rába folyó körmendi szakaszára 400,
- a Magyarszecsődi kavicsbánya-tóba 430,
- a Máriaújfalui Hársas-tóba 840 kilogramm
került. Utóbbi a Szentgotthárdi Horgász Egyesület részbeni támogatásával valósult meg,
Még nincs vége: extra méretű pontyok is jöhetnek
A telepítések további keszeg-, compó- és ragadozóhal-szállítmányokkal (csuka és süllő) folytatódnak, cél a horgászvizek őshonos halállományának erősítése és fenntartása. Több, nagyobb vízfelületű és a behúzós horgászok körében népszerű tavon pedig extra méretű pontyok telepítését tervezik az ősz folyamán - emelte ki Puskás Norbert, aki minden pecást arra kér: a hatályos jogszabályok és a helyi horgászrend betartása mellett kíméljék a telepített halállományt, elősegítve ezzel a 2026 tavaszán várható természetes szaporodás lehetőségét.
A szövetség 2025-ben eddig már több mint 50 tonna pontyot helyezett ki, zömében háromnyaras pontyot, így a horgászoknak a keszegek mellett idén is bőven akadhat, majd az ősszel zsákmány a horogára.