Hármasikrek születtek a szombathelyi kórházban

Szólás Szabolcs és Arnau Barbara fia: Nátániel,

Wágner Attila József és dr. Gácsi Katalin fia: Márton,

Czenki Csaba és Balogh Evelin fia: Márk,

Kiss Róbert és Kovics Beáta fia: Marcell,

Meskó Ádám és Vilics Dóra leánya: Mira,

Csadó Bálint és Szelestey Brigitta leánya: Adél,

Molnár Alex Tibor és Barta Mária fia: Előd Tibor,

Kovács Balázs és Pesz Alexandra leánya: Zoé,

Erdélyi Vanessza leánya: Jázmin Ájlá,

Hittér Ákos és Inzsöl Tímea leánya: Dorka,

Horváth Tibor és Pálmai Viktória Márta leánya: Kristóf,

Vajda Ádám László és Muzsi Melissza leánya: Milla,

Dabasi Tamás Dénes és Mándli Szilvia fia: Dominik,

Bori Gábor és Villás Alexandra leánya: Sára,

Vámos Áron és Bandor Orsolya Klaudia leánya: Emma,

Krajczár Dániel és Sárics Alexandra fia: Dolen Miron,

Vécs Pál és Horváth Fruzsina fia: Boldizsár,

Poór Ádám és Kereki Erzsébet fia: Nimród,

Polyák Martin Ferenc és Táncsics Laura Barbara leánya: Rozina,

dr. Berki Balázs és Szitás Dóra leánya: Annabella,

Batta Zsolt és Németh Erzsébet leányai: Lívia, Noémi és Blanka (hármasikrek),

Borsos Bálint és Soós Cintia leánya: Luca,

Szekér Szilveszter és Tüskés Veronika fia: Kristóf,

Tarcsai András és Gerencsér Gréta fia: Áron Pál,

Babos Zoltán és Meggyes Leila fia: Zalán,

Németh Máté Róbert és Pfneiszli Szilvia fia: Kadocsa,

Kalányos Imre és Kozó Zsófia leánya: Lilien Letícia,

Gosztolya Ákos Péter és Baranyai Evelin leánya: Abigél,

Kiss Árpád és Horváth Anita fia: Roland Tibor,

Csukovics Ármin és Muik Dzsenifer fia: Emett,

Barkovics András Krisztián és Herczeg Vanda Gertrúd fia: Szilárd,

Vass Ádám és Vörös Viktória fia: Zente.