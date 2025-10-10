Tüneményesek a Szombathelyen született hármas ikrek - Lívia, Noémi és Blanka édesanyjával is beszéltünk

Néhány napja adtunk hírt a hármas ikrek születéséről: Batta Zsolt és Németh Erzsébet leányai Lívia, Noémi és Blanka – írtuk anyakönyvi rovatunkban. A csecsemők, mióta világra jöttek, a kórház Perinatális Intenzív Centrumában (PIC) növekednek – arról, hogy miként gyarapodnak, a PIC profilvezető főorvosánál, dr. Grasselly Magdolna neonatológusnál érdeklődtünk.

A hármas ikrek, Lívia, Noémi és Blanka az édesanyjuk karjában.

Fotó: VN/Németh Erzsébet

Hármas ikrek születtek Szombathelyen

– Több mint egy hete, szeptember 29-én születtek a kislányok, 33 hét plusz négy napra. Az egyikük 1970, a második 1650, a harmadik pedig 1500 grammot nyomott, azóta – és ez természetes – kicsit leadtak a súlyukból, de már napok óta szépen fejlődik mindegyikük. Tervezett császármetszéssel segítették őket a világra. Légzéstámogatásra egyiküknek sem volt szüksége – osztotta meg a főorvos.

A PIC-en vendégeskednek

Mint mondta, az újszülöttek a PIC-en vendégeskednek mindaddig, amíg el nem érik a 2300 grammos súlyt vagy azt, hogy naponta 8 alkalommal tudnak cumizni, és nem kell szondán táplálni őket. Megtudtuk azt is, hogy az édesanyjuk háromóránként megy etetni a lányokat a PIC-re, olyankor egy-egy órát tölt a gyermekekkel. Az édesapa délutánonként érkezik látogatni őket. A család Egyházasfaluban lakik. A község Győr-Moson-Sopron vármegyében, a Soproni járásban van, de ellátási terület szempontjából a szombathelyi kórházhoz tartozik.

Csütörtökön Lívia, Noémi és Blanka édesanyját is elértük telefonon.

– Nagyon boldogok vagyunk. A picik jól vannak, egészségesek, szépen fejlődnek – osztotta meg Németh Erzsébet. – Bár a várandósság alatt számítottunk arra, hogy komplikációk adódhatnak, szerencsére jól alakult minden. Köszönettel tartozunk az orvosi csapatnak, külön dr. Varga Kornél és dr. Ruttner Pál főorvos uraknak, valamint a PIC munkatársainak. A szakértelmük, kedvességük, segítőkészségük végtelen, amit értünk tesznek, azt egész életünkben sem tudjuk meghálálni – tette hozzá.

A három kislányt egy négyéves kisfiú is várja otthon. Erzsébet azt mondja, neki szerettek volna egy kis testvért, így most hármat kap – lombikos babák mindannyian.