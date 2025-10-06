október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Gólyahír

1 órája

Hármasikrek születtek a szombathelyi kórházban

#szombathely#gólyahír#hármasikrek

Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen.

Vaol.hu
Hármasikrek születtek a szombathelyi kórházban

Forrás: Shutterstock

Szólás Szabolcs és Arnau Barbara fia: Nátániel, 
Wágner Attila József és dr. Gácsi Katalin fia: Márton, 
Czenki Csaba és Balogh Evelin fia: Márk, 
Kiss Róbert és Kovics Beáta fia: Marcell, 
Meskó Ádám és Vilics Dóra leánya: Mira, 
Csadó Bálint és Szelestey Brigitta leánya: Adél, 
Molnár Alex Tibor és Barta Mária fia: Előd Tibor, 
Kovács Balázs és Pesz Alexandra leánya: Zoé, 
Erdélyi Vanessza leánya: Jázmin Ájlá, 
Hittér Ákos és Inzsöl Tímea leánya: Dorka, 
Horváth Tibor és Pálmai Viktória Márta leánya: Kristóf, 
Vajda Ádám László és Muzsi Melissza leánya: Milla, 
Dabasi Tamás Dénes és Mándli Szilvia fia: Dominik, 
Bori Gábor és Villás Alexandra leánya: Sára, 
Vámos Áron és Bandor Orsolya Klaudia leánya: Emma, 
Krajczár Dániel és Sárics Alexandra fia: Dolen Miron, 
Vécs Pál és Horváth Fruzsina fia: Boldizsár, 
Poór Ádám és Kereki Erzsébet fia: Nimród, 
Polyák Martin Ferenc és Táncsics Laura Barbara leánya: Rozina, 
dr. Berki Balázs és Szitás Dóra leánya: Annabella, 
Batta Zsolt és Németh Erzsébet leányai: Lívia, Noémi és Blanka (hármasikrek), 
Borsos Bálint és Soós Cintia leánya: Luca, 
Szekér Szilveszter és Tüskés Veronika fia: Kristóf, 
Tarcsai András és Gerencsér Gréta fia: Áron Pál, 
Babos Zoltán és Meggyes Leila fia: Zalán, 
Németh Máté Róbert és Pfneiszli Szilvia fia: Kadocsa, 
Kalányos Imre és Kozó Zsófia leánya: Lilien Letícia, 
Gosztolya Ákos Péter és Baranyai Evelin leánya: Abigél, 
Kiss Árpád és Horváth Anita fia: Roland Tibor, 
Csukovics Ármin és Muik Dzsenifer fia: Emett, 
Barkovics András Krisztián és Herczeg Vanda Gertrúd fia: Szilárd, 
Vass Ádám és Vörös Viktória fia: Zente.

 

