1 órája
Hármasikrek születtek a szombathelyi kórházban
Szokásunkhoz híven most is megmutatjuk, kik születtek az elmúlt időszakban Szombathelyen.
Szólás Szabolcs és Arnau Barbara fia: Nátániel,
Wágner Attila József és dr. Gácsi Katalin fia: Márton,
Czenki Csaba és Balogh Evelin fia: Márk,
Kiss Róbert és Kovics Beáta fia: Marcell,
Meskó Ádám és Vilics Dóra leánya: Mira,
Csadó Bálint és Szelestey Brigitta leánya: Adél,
Molnár Alex Tibor és Barta Mária fia: Előd Tibor,
Kovács Balázs és Pesz Alexandra leánya: Zoé,
Erdélyi Vanessza leánya: Jázmin Ájlá,
Hittér Ákos és Inzsöl Tímea leánya: Dorka,
Horváth Tibor és Pálmai Viktória Márta leánya: Kristóf,
Vajda Ádám László és Muzsi Melissza leánya: Milla,
Dabasi Tamás Dénes és Mándli Szilvia fia: Dominik,
Bori Gábor és Villás Alexandra leánya: Sára,
Vámos Áron és Bandor Orsolya Klaudia leánya: Emma,
Krajczár Dániel és Sárics Alexandra fia: Dolen Miron,
Vécs Pál és Horváth Fruzsina fia: Boldizsár,
Poór Ádám és Kereki Erzsébet fia: Nimród,
Polyák Martin Ferenc és Táncsics Laura Barbara leánya: Rozina,
dr. Berki Balázs és Szitás Dóra leánya: Annabella,
Batta Zsolt és Németh Erzsébet leányai: Lívia, Noémi és Blanka (hármasikrek),
Borsos Bálint és Soós Cintia leánya: Luca,
Szekér Szilveszter és Tüskés Veronika fia: Kristóf,
Tarcsai András és Gerencsér Gréta fia: Áron Pál,
Babos Zoltán és Meggyes Leila fia: Zalán,
Németh Máté Róbert és Pfneiszli Szilvia fia: Kadocsa,
Kalányos Imre és Kozó Zsófia leánya: Lilien Letícia,
Gosztolya Ákos Péter és Baranyai Evelin leánya: Abigél,
Kiss Árpád és Horváth Anita fia: Roland Tibor,
Csukovics Ármin és Muik Dzsenifer fia: Emett,
Barkovics András Krisztián és Herczeg Vanda Gertrúd fia: Szilárd,
Vass Ádám és Vörös Viktória fia: Zente.