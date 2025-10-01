Itt a nyilatkozat! - Ezt kell kitölteniük a háromgyermekes édesanyáknak, hogy már idén is adómentes nettó bérük legyen

Ahogy arról portálunkon is többször írtunk már, október 1-től a három gyermeket nevelő anyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, munkával megszerzett jövedelmeik, így például a munkabér, a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az őstermelői tevékenységből származó jövedelem és a kifizetővel kötött megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem után. A háromgyermekes anyák adómentessége már igényelhető, megjelent a NAV oldalán a hivatalos nyilatkozat, amelynek kitöltésével már idén jogosultak lehetnek a háromgyermekes édesanyák az adókedvezményre.

Forrás: Shutterstock

A NAV oldalán szereplő információk szerint a szabályozás a következőképp zajlik: Három gyermeket nevelő anya az a nő, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

családi pótlékra jogosult, vagy

családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt (ideértve azt a gyermeket is, aki után az anya családi pótlékra jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg), és az a) és b) pontban említett gyermekek száma három.

A három gyermeket nevelő anyák kedvezménye első alkalommal a 2025. szeptember 30. után megszerzett, kedvezményalapot képező jövedelmekre, munkaviszonyból származó jövedelem esetén a 2025. szeptember 30. utáni időszakra elszámolt jövedelmekre érvényesíthető. Az új adóalap-kedvezmény minden más kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető. A kedvezmény év közben a munkáltatónak, kifizetőnek adott adóelőleg-nyilatkozattal vehető igénybe, mely legegyszerűbben elektronikusan,

az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tehető meg 2025. október 1-től.

Közösségi oldalán Vámos Zoltán főispán emlékeztetett, az adókedvezmény egy átlagbérnél havi 109 ezer, éves szinten 1,3 millió forint megtakarítást jelent.

Az Orosházi családnál jártunk, a háromgyermekes anyák adómentessége volt a téma

Szeptember végén látogattunk el az Orosházi családhoz, ahol az őszi hétköznapok forgatagában nemcsak az iskola és az óvoda határozza meg a család életét, hanem a jövőt érintő anyagi döntések is. Az Orosházi családnál a gyerekzsivaj mellett most az édesanyák számára elérhető adókedvezmény, az SZJA-mentesség a legnagyobb téma, erről meséltek nekünk.