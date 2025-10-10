október 10., péntek

Hány napot tanácsos otthon maradni? A háziorvos válaszol.

48 perce

Egyre több beteg jelentkezik Vasban hányás-hasmenéses és felső légúti panaszokkal a rendelőben

Címkék#doktor#légúti#Csanaki#hurutus#háziorvos

Információnk szerint egyre több a beteg Vasban, akik hasmenés, hányás tünetekkel kerülnek a háziorvoshoz. Emellett az elmúlt hetekben nőtt a felső légúti hurutus megbetegedéssel orvoshoz fordulók száma. Dr. Csanaki Miklós háziorvost kérdeztük a tapasztalatairól.

Vaol.hu

– Valóban, ezek az említett fő okok, ami miatt a felnőttek kiesnek a munkából és a gyerekek hiányoznak az iskolából és az óvodából. Más akut megbetegedés nem is nagyon fordul elő, mint a felső légúti fertőzések, amelyek hőemelkedéssel, esetleg izomfájdalommal járnak. Ezek 3-5 alatt gyógyulnak, csakúgy, mint a hasmenéses esetek, amelyeket hőemelkedés, egyes esetekben láz is kísér. Utóbbiaknál a láz csak egy, legfeljebb két napig van jelen – mondja Csanaki doktor, aki vegyes körzetben helyettesítő háziorvos Vasszécsenyben.

hányás-hasmenéses panaszok
Egyre több beteg jelentkezik hányás-hasmenéses panaszokkal. 
Forrás:  Shutterstock

Hasmenés, hányás, felső légúti panaszok

S hogy mikor térhetnek vissza a közösségbe a betegek? A háziorvos azt mondja, a felsorolt tünetek mögött – a gyors lefolyás is erről tanúskodik – jellemzően vírusfertőzés húzódik meg. Miután a tünetek már lezajlanak, három-négy napot tanácsos otthon maradni, így biztosan nem adjuk tovább a vírust. 

 

