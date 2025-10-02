Havazás: a szomszédban már elkezdődött!

Az ősz eddigi legmarkánsabb hidegfrontja érte el az osztrák hegyeket, miután kelet felől kontinentális eredetű légtömegek érkeztek a térségbe – írta meg a sielok.hu. 3000 méter magasan már többször mértek -10 °C-ot, ami ideális hőmérséklet a technikai hógyártáshoz, ezért több gleccseren már a múlt héten beindult a hóágyúzás, ezzel együtt pedig a mesterségesen előidézett havazás. Több, határhoz közeli osztrák településen pedig komoly mínuszokat mértek már október első napján is. Schwarzau im Freiwaldban (Alsó-Ausztria, 788 m) -6,1, míg Liebenau-Guguban (Felső-Ausztria, 845 m) -6,6 °C-ot mutattak a hőmérők.

Tavaly, szinte napra pontosan ugyanekkor volt Ausztriában egy hasonló, intenzív havazással járó lehülés Forrás: Shutterstock/Dieter Kuhn

A Szombathelytől mindössze két óra autózással elérhető stájerországi Sthulecken (1.782 m), az alsó-ausztriai Schneebergen (2.076 m) és Raxon (2.007 m) a héten nem várható számottevő havazás, sőt a következő napokban intenzív felmelegedésre kell készülni mindhárom régióban, viszont a szintén viszonylag közel lévő, két és fél órányira fekvő stájerországi Hochschwabon (2.277 m) kétezer méter környékén már kedden is intenzíven havazott, ahogyan ma és vasárnap is ugyanez várható, sőt az innen néhány kilométerre fekvő, vasiak által is jól ismert zarándokhely, Mariazell (868 m) környéken is előfordulhat hóesés.

Számottevő havazás most még csak északon, vagy a magasban!

Jelentősebb (10-25 cm) mértékű havazás most még azonban csak a gleccsereken várható és elsősorban északra, vagy a magasabban fekvő területekre koncentrálódik, mint amilyen Tirol, Salzburg, Felső-Ausztria, a stájer hegyvidék és Karintia északi része. Ahogy arról annak idején mi is beszámoltunk, egy mediterrán frontnak köszönhetően, szinte napra pontosan, tavaly ilyenkor is érkezett egy kiadós havazás a szomszédba.