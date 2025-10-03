október 3., péntek

39 perce

Akkora hó van a szomszédos országban, hogy le kellett zárni egy utat

A október eleji időjárás nem viccel: Magyarországon hidegrekordok dőltek, de a szomszédos országok sem jártak jobban. Volt, ahol még utat is le kellett zárni a havazás miatt.

Vaol.hu

A román rendőrség INFOTRAFIC központjának tájékoztatása szerint október 2-án, reggel 9 órától a kedvezőtlen időjárási viszonyok és a havazás miatt ideiglenesen lezárták a forgalom elől a DN 67C (Transalpina) utat.

A lezárás a Rânca (Gorj megye) és Obârșia Lotrului (Vâlcea megye) közötti szakaszt érinti (a 34+800 és 59+800 kilométerjelzések között).

A forgalom újraindítása az időjárási körülmények javulásától függ. Kérjük, vezessenek óvatosan és tájékozódjanak, mielőtt útnak indulnak!

Magyarországon is megdőlt a napi hidegrekord

Pénteken reggel -5 fok körüli hőmérséklet is volt Magyarország egyes helyein, ezzel megdőlt a napi hidegrekord is - írtuk meg. Vas vármegyében 2 fok alá hűlt pénteken reggel a levegő, de néhol talamenti fagy is volt. A déli megyehatáron pedig már fagyott is.

 

